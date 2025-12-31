John Stamos spricht über seine schwierige Ehe mit Rebecca

John Stamos (62) hat in der Montagsfolge von Bill Mahers "Club Random Podcast" über seine Vergangenheit mit Rebecca Romijn (53) gesprochen – und Worte gewählt, die nachhallen. Der Schauspieler erinnerte sich an die Zeit ihrer Ehe in Hollywood und behauptete, seine damalige Frau habe ihn für "nicht klug genug" gehalten, um in ihrem Umfeld mitzuhalten. John, heute erneut verheiratet und Vater eines Sohnes, sagte, er sei über diese Erfahrung "nie so richtig hinweggekommen". Auf die Frage nach Begegnungen mit Jerry O'Connell (51), der später Rebecca heiratete, erklärte John knapp, er habe ihn vor Jahrzehnten einmal getroffen, seitdem keinen Kontakt mehr.

In dem Gespräch verband John seine Erinnerung mit einem Lob an den Gastgeber. Maher formuliere Politik "einfach", meinte er, und genau diese Art von Klarheit habe ihm gefehlt, als er damals in gesellschaftlichen Runden unsicher gewesen sei. "Es gab eine Beziehung, in der sie sagte, ich sei nicht smart genug, um bei ihren Leuten zu sein", sagte er im Podcast und spielte offen auf Rebecca an. Bereits in seinem 2023 erschienenen Erinnerungsbuch hatte John die Ehe als "zermürbend" beschrieben. Er schrieb, er habe sich entmannt gefühlt, während Rebeccas Karriere abhob, und geglaubt, sie habe ihn "überwachsen". Die Trennung, rechtskräftig 2005, habe ihn jahrelang zerrissen, notierte er.

Privat präsentiert sich der Serienliebling heute oft sanfter als sein Ruf aus den wilden Neunzigern. Wer John zuletzt bei Familienmomenten erlebt hat, sieht einen Mann, der bei Erziehung und Alltag gern den ruhigen Ton setzt, während seine Frau Caitlin McHugh (39) gelegentlich die klaren Linien übernimmt. Rebecca wiederum lebt seit vielen Jahren mit Jerry O'Connell, der als Moderator und Schauspieler arbeitet. Beide pflegen in Interviews einen humorvollen Umgang mit der Öffentlichkeit, halten Details aus ihrem Zuhause aber meist zurück. Johns Rückblick auf die Ehe berührt damit nicht nur eine alte Promi-Liebe, sondern auch die Frage, wie Paare mit Erwartungshaltungen im Job und mit sozialen Kreisen umgehen – und was Worte im Innersten auslösen können, wenn der Applaus draußen längst verklungen ist.

Getty Images John Stamos 2001 in der "The Tonight Show with Jay Leno"

Getty Images/ David Becker Rebecca Romijn bei den "Billaboard Music Awards" 2016 in Las Vegas

Getty Images John Stamos im Juni 2022