Zustand von schwangerer Palina: Julian Claßen teilt Update

Julian Claßen (32) und seine Partnerin Palina wenden sich mit einem ernsten Update an ihre Community: Nur kurze Zeit, nachdem sie ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatten, berichten die beiden von gesundheitlichen Problemen bei Palina. Seit einigen Tagen laufen Arzttermine, doch noch ist unklar, was genau los ist und wie es um die Schwangerschaft steht. Das Paar befindet sich aktuell in Köln in ärztlicher Abklärung und will in engem Kontakt miteinander und mit den behandelnden Praxen bleiben. "Palina geht es aktuell nicht gut und das macht diese Zeit für uns besonders schwer", heißt es in ihrer gemeinsamen Instagram-Mitteilung. In dieser und in der kommenden Woche stehen weitere Untersuchungen an, die zeigen sollen, "wie und ob es weitergeht".

Mehrere Termine bei unterschiedlichen Fachärzten brachten bislang keine klare Diagnose. Laut dem Statement haben Palina und Julian das Gefühl, zwischen Hoffen und Bangen zu pendeln, weil Ergebnisse ausstehen und Bewertungen der Mediziner abgewartet werden müssen. Sie betonen, dass sie bewusst transparent bleiben wollen, obwohl die Situation sehr persönlich ist. "Seitdem ist vieles passiert, wir waren bereits bei verschiedenen Ärzten und trotzdem wissen wir gerade selbst nicht genau, wo wir stehen", schreiben sie. Die beiden kündigen an, sich wieder zu melden, sobald es verlässliche Erkenntnisse gibt, und bedanken sich für die vielen Nachrichten, die sie derzeit erreichen: "Danke, dass ihr da seid", richtet Julian an die Follower.

Auffällig offen sprechen die Influencer über ein Thema, das viele beschäftigt, aber selten öffentlich wird: mögliche Komplikationen bis hin zu Fehlgeburten. "Das hier alles sollte kein Tabuthema sein", erklären sie auf Instagram und widersprechen der gängigen Zurückhaltung im ersten Trimester: "Unserer Meinung nach gibt es kein zu früh." Julian, der bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung hat, und Palina zeigen sich als Paar geschlossen und vermitteln, dass Unterstützung und Ehrlichkeit ihnen wichtig sind. Zwischen Alltag, Ruhephasen und kurzen Lebenszeichen an die Community versuchen sie, Kraft zu sammeln, Termine zu koordinieren und Nähe zu bewahren, während sie auf Antworten warten.

Getty Images Julian Claßen mit seiner Partnerin Palina beim Bambi 2024

Instagram / julienco_ Julian Claßen postet ein Bild von Palina im Dezember 2025

