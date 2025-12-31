Bruce Willis und Emma Heming feiern 18 Jahre voller Liebe

Ein inniger Kuss, ein stiller Moment – und 18 Jahre später feiern Emma Heming (47) und Bruce Willis (70) genau jene Sekunde, in der aus zwei Menschen ein Paar wurde. Am Dienstag, 30. Dezember, teilte Emma auf Instagram ein Pärchenfoto vom Tisch, darauf lächelnd, während Bruce ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Dazu schrieb die Britin: "Vor 18 Jahren wurde er mein Freund. Mit einem Kuss auf den Kopf stand die Zeit still." "Ich habe so ein Glück, diese Art von Liebe zu kennen", ergänzte sie. Das Paar, das 2009 heiratete, markiert damit einen Meilenstein ihrer Beziehung – und setzt zugleich ein leises Zeichen der Zärtlichkeit inmitten seines Demenz-Alltags in Los Angeles, gemeinsam mit Familie und Freunden.

In dem Post blickt Emma auf ihre Liebesgeschichte, die 2007 auf einer gemeinsamen Reise nach Turks- und Caicos ins Rollen kam, als sie Bruce, seine Ex-Frau Demi Moore (63) und die Kinder begleitete. Gegenüber dem Magazin People erinnerte sie sich: "Ich habe diese andere Seite von Bruce gesehen, den Familienmenschen." Aus dieser Nähe wurde Ernst, dann Ehe – und zwei gemeinsame Töchter: Mabel Ray, geboren im April 2012, und Evelyn Penn, geboren im Mai 2014. Bruce, der mit Demi Moore zudem die Töchter Rumer, Scout und Tallulah hat, gilt in Emmas Worten als "ikonischer Girl Dad", der nach Drehschichten spontan in voller Montur in den Pool sprang, nur um seine Kinder zum Lachen zu bringen. Seit Emmas öffentlicher Mitteilung über seine frontotemporale Demenz im Februar 2023 passt sich der Alltag an – mit vertrauten Ritualen, die Halt geben.

Abseits des Rampenlichts hält die Familie an kleinen Gewohnheiten fest, die Nähe schaffen: gemeinsames Essen, ruhige Abende, Lichterglanz ohne Hektik. Emma erzählte in den vergangenen Tagen, wie sie Aufgaben an Weihnachten übernimmt, die früher oft bei Bruce lagen – vom Entwirren der Lichterketten bis zur Deko. Der Schauspieler mochte diese Jahreszeit, seine Frau bewahrt genau diese Wärme, wenn sie mit Mabel und Evelyn neue Abläufe findet und alte liebgewonnene Details behutsam beibehält. Tochter Scout steht wie ihre Schwestern eng an ihrer Seite, wenn es um Unterstützung und Zusammenhalt geht. Und wenn zu Hause der Fernseher angeht und vertraute Filmmusik erklingt, ist es dieser Klang von Kontinuität, der die Familie trägt: Es ist nicht alles wie früher, aber es bleibt ihr Fest.

Imago Bruce Willis und Emma Heming Willis bei der Premiere von "Motherless Brooklyn" beim 57. New York Film Festival

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming und Bruce Willis

Imago Bruce Willis und Emma Heming, 14. Juli 2018