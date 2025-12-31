Tatiana Schlossberg und Mann kauften kurz vor Tod Wohnung

Tatiana Schlossberg kaufte nur drei Monate vor ihrem Tod mit ihrem Ehemann George Moranein ein neues Zuhause in New York – eine großzügige Co-op-Wohnung auf der Upper East Side. Laut Crain's erwarben die Schriftstellerin und der Arzt das Apartment an der 72nd Street im September für umgerechnet rund 6,1 Millionen Euro. Die Wohnung liegt in der Nähe des Zuhauses ihrer Eltern, Caroline Kennedy und Edwin Schlossberg.

Das umgerechnet circa 335 qm große Apartment hat eine prominente Vergangenheit: Fernsehproduzentin Shonda Rhimes (55) und die Interior-Designerin Anne Eisenhower, Enkelin des ehemaligen US-Präsidenten Dwight Eisenhower, lebten zuvor in der Einheit. Die Adresse ist außerdem mit der Familiengeschichte der Kennedys verwoben. Das Magazin berichtet, dass der Prozessanwalt John Bouvier Jr. 1948 in dem Gebäude verstarb. Sein Sohn John Bouvier III. war der Vater von Jackie Kennedy.

Am Dienstag, dem 30. Dezember, starb Tatiana mit 35 Jahren in New York. "Unsere wunderschöne Tatiana ist heute Morgen verstorben. Sie wird immer in unseren Herzen bleiben", hieß es in einem Statement, das die JFK Library Foundation im Namen der Familie teilte. Tatiana, die im Jahr 2017 George heiratete, hinterlässt einen Sohn und eine kleine Tochter. In einem Essay hatte John F. Kennedys (†46) Enkelin ihre Diagnose einer akuten myeloischen Leukämie öffentlich gemacht und beschrieben, dass die Krankheit kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes entdeckt wurde.

Getty Images Kennedy Enkelin Tatiana Schlossberg, November 2019

Imago Tatiana Schlossberg präsentiert ihr Buch "Inconspicuous Consumption" bei einer Lesung und Signierstunde in East Hampton

Getty Images Tatiana Schlossberg spricht bei einer Gedenkfeier in Runnymede zum 50. Jahrestag der Ermordung von John F. Kennedy