Nach Scheidung: Kathy Griffin hatte Beziehung zu 23-Jährigen

Die amerikanische Comedy-Ikone Kathy Griffin (65) sorgt mit pikanten Enthüllungen für Schlagzeilen! Nach ihrer Scheidung von Randy Bick, die erst im Januar 2025 finalisiert wurde, stürzte sich die Entertainerin kopfüber ins Dating-Leben – und landete prompt bei einem Mann, der 42 Jahre jünger war als sie selbst. In einem offenherzigen Essay für "The Cut" packt Kathy jetzt über ihre geheime Romanze mit dem 23-jährigen Unbekannten aus. Die Scheidung von ihrem Marketing-Manager Randy nach fünf Jahren Ehe hatte sie emotional völlig aus der Bahn geworfen. Doch dann kam die unerwartete Wendung: Ihre Freundinnen, darunter Pop-Star Sia (50) und Journalistin Lisa Guerrero (61), überredeten sie zu Dating-Apps – und dort sollte ihr Leben eine überraschende Wende nehmen.

Was als harmloser Versuch begann, wieder unter Menschen zu kommen, entwickelte sich schnell zu einer leidenschaftlichen Affäre. Kathy fand in dem 23-Jährigen einen Partner, der sie auf allen Ebenen begeisterte. "Er ließ mich sexy, besonders, klug und lustig fühlen", schwärmt die 65-Jährige von ihrem jungen Lover. Die Beziehung habe ihr wichtige Lektionen gelehrt: "Es war schön zu wissen, dass mein Herz auch mit über 60 noch so fühlen konnte, und es war schön, dass das Universum mir einen Mann gezeigt hat, der mir nicht nur sehr gefiel, sondern den ich auch respektierte." Sie habe sich in den Mann, der ihr Herz berührte, verliebt. Doch bei aller Leidenschaft war Kathy durchaus bewusst, dass diese Beziehung ihre Grenzen hatte. "Es hätte niemals funktionieren können", schreibt sie, obwohl beide ihr Bestes gegeben hätten.

Der Wendepunkt in ihrer intensiven Liebesgeschichte kam, als der 23-Jährige seine Zukunftspläne offenbarte. "Er sagte mir, er wolle niemals Kinder haben und könne für immer bei mir bleiben. Und ich dachte mir: 'Das weißt du nicht. Du bist 23 Jahre alt.'" Die erfahrene Komikerin erkannte sofort, dass ihr junger Liebhaber noch nicht wissen konnte, was er wirklich vom Leben wollte. "Als ich 23 war, dachte ich auch, ich wüsste eine Menge Scheiße, aber das tat ich nicht." Mit der Liebe hat sie dennoch noch längst nicht abgeschlossen. Online-Dating gehört für die Komikerin längst dazu: In Gesprächen mit dem Magazin People berichtete sie im Herbst von mehreren Dates über diverse Apps, bei denen der Funke allerdings noch nicht übersprang.

Kathy Griffin, Komikerin

Kathy Griffin und Andy Cohen im November 2011

Kathy Griffin im September 2022