Grammy-Songwriter Brett James stirbt bei Flugzeugabsturz

Die Musikwelt trauert um Brett James, den gefeierten Songwriter und Texter hinter Carrie Underwoods (42) Grammy-prämiertem Hit "Jesus, Take the Wheel". Der 57-Jährige kam laut den Berichten von Entertainment Weekly am Donnerstag, dem 18. September, bei einem Flugzeugabsturz in Macon County, North Carolina, ums Leben. Zusammen mit zwei weiteren Passagieren, Melody Carole und Meryl Maxwell Wilson, befand sich Brett in einer einmotorigen Cirrus SR22T, die gegen 15 Uhr Ortszeit abstürzte. Keiner der Insassen überlebte den tragischen Unfall, wie ein Sprecher der örtlichen Polizei bestätigte.

Brett hatte über Jahrzehnte als einer der erfolgreichsten Songwriter im Country- und Pop-Genre unzählige Hits für Stars wie Kelly Clarkson (43), Rascal Flatts und Tim McGraw (58) geschrieben. Seine Karriere begann zunächst als Solo-Künstler, nach einem mäßigen Start feierte er jedoch hinter den Kulissen seinen wahren Erfolg. Mit über 300 veröffentlichten Songs, darunter Jessica Andrews' "Who I Am" oder Faith Hills (57) "Love Is a Sweet Thing", wurde Brett ein gefragter Name in Nashville. Besonders der Song "Jesus, Take the Wheel" brachte ihm Anerkennung: Der Song erhielt 2006 einen Grammy und wurde mehrfach ausgezeichnet. 2020 wurde Brett in die Nashville Songwriters Hall of Fame aufgenommen.

Nach Bekanntwerden seines plötzlichen Todes reagierten Wegbegleiter und Künstlerkollegen erschüttert. Sängerin Sara Evans (54) schrieb auf Instagram: "Ich bin untröstlich über den Verlust eines der besten Songwriter, mit denen ich je gearbeitet habe." Auch der Musiker Dierks Bentley zollte Brett im Netz seinen Respekt und erinnerte an ihre Zusammenarbeit: "Er war einer der besten Singer-Songwriter in unserer Stadt. Unser gemeinsames Lied hat mein Leben verändert." Unzählige ähnliche Beiträge zeugen von der großen Lücke, die Brett hinterlassen wird – nicht nur in der Musikbranche, sondern auch bei all jenen, die ihm nahestanden.

IMAGO / Newscom / AdMedia Brett James bei den ASCAP Awards in Nashville, 2005

IMAGO / Imagn Images Brett James, 2021

IMAGO / Avalon.red Brett James, US-amerikanischer Songwriter und Country-Sänger

