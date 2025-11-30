Darauf legt Single-Lady Elena Miras bei einem Mann wert

TV-Star Elena Miras (33) ist bereit für ein neues Kapitel in Sachen Liebe. Als Single-Lady der vierten Staffel von "Make Love, Fake Love" stellt sie sich ab dem 4. Dezember auf RTL+ dem Gefühlschaos. Dabei hat die Reality-Darstellerin klare Vorstellungen, was sie in einer Beziehung sucht – und was nicht. Wie sie in ihrer eigenen RTL+-Doku "ELENA FUCKING MIRAS – Mutter, Reality-Star, Single?" verrät, spielt Leidenschaft für sie eine entscheidende Rolle: "Wenn der Sex nicht stimmt – und ich bin sehr leidenschaftlich – dann muss er leider die Villa verlassen", sagt sie lachend, aber bestimmt.

In der Doku gibt sie auch preis, wie ihr zukünftiger Traummann aussehen sollte. Ihr Typ: dunkle Haare, ein muskulöser Körper und große Hände. "So kleine Finger... das geht nicht", so die Social-Media-Bekanntheit mit einem Augenzwinkern. Doch nicht nur das äußere Erscheinungsbild muss überzeugen. Ehrlichkeit steht bei Elena ebenso weit oben auf der Liste. Kandidaten, die schummeln oder sie anlügen, haben bei ihr keine Chance: "Wer hier nur spielt und lügt, fliegt schneller raus, als er 'Traummann' sagen kann", stellt sie unmissverständlich klar.

Mit ihrer direkten Art sorgt Elena regelmäßig für Schlagzeilen, sowohl im TV als auch auf ihren sozialen Kanälen. Die gebürtige Schweizerin wurde durch verschiedene Reality-Formate bekannt und hat sich seitdem als Publikumsliebling etabliert. Auch an ihre neue Herausforderung bei "Make Love, Fake Love" geht sie mit viel Selbstbewusstsein heran. In ihrer privaten Doku gibt sie zudem Einblicke in ihr Leben als Mutter und Unternehmerin. Zuschauer dürfen gespannt sein, wie Elena ihren potenziellen Mr. Right sucht und welcher der Kandidaten es ernst meint – und wer letztlich nur auf das Preisgeld aus ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im Juni 2025