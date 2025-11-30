Klub 27: Apache 207 hatte panische Angst vor dem Tod

Apache 207 (28), der bürgerlich Volkan Yaman heißt, sorgte mit zwei ausverkauften Konzerten in der Quarterback-Immobilien-Arena in Leipzig für absolute Begeisterung bei seinen Fans. Mit einem Bühnenprogramm der Extraklasse, das sogar ein echtes Flugzeug – eine Bombardier CRJ-200 – in die Halle brachte, setzte er neue Maßstäbe. Doch neben den spektakulären Showelementen schlug der Rapper laut Tag24 auch ernstere Töne an. Vor rund 12.500 Zuschauern sprach der 28-Jährige überraschend offen über eine schwierige Zeit in seinem Leben. Er berichtete, dass ihn die Angst, zum sogenannten "Klub 27" – zu dem verstorbene Musiker wie Jimi Hendrix, Amy Winehouse (†27) und Kurt Cobain (†27) zählen – zu gehören, monatelang förmlich gelähmt habe.

Der Sänger erklärte, dass er sich vor seinem 28. Geburtstag stark zurückgezogen hatte und das Haus nur selten verließ. Der Aberglaube, dass ihm sein rasanter Erfolg und sein außergewöhnliches Glück eines Tages teuer zu stehen kommen würden, habe tief an ihm genagt. Doch dieser dunkle Gedanke sollte sich nicht bewahrheiten, was Apache mit einem fulminanten Auftritt in Leipzig feierte. Neben seinen Mega-Hits wie "Komet", "Roller" und "200 km/h" beeindruckte er mit Pyrotechnik und natürlich der Original-Bombardier, die er unbedingt auf seiner Bühne haben wollte. "Mir war es extrem wichtig, ein echtes Flugzeug hier hinzustellen", verriet er.

Mit Titeln wie "Mann muss" hat Apache bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass er selbst schwierige gesellschaftliche Themen aufgreifen und damit bei der jungen Zielgruppe gut landen kann. Mit Humor und Selbstironie thematisierte er toxische Männlichkeitsbilder und brach damit geschlechterspezifische Denkmuster auf. Seine Fähigkeit, solche Botschaften in charismatische Performances zu verpacken, hat ihm eine treue Fangemeinde gesichert. Für viele bleibt Apache gerade wegen dieser Verbindung aus nachdenklichen Momenten und einzigartigen Bühnenshows einer der vielseitigsten Künstler seiner Generation.

Anzeige Anzeige

Imago Musiker Apache 207 im Mai 2025 in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / apache Apache 207 im August 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / apache Apache 207, Mai 2023

Anzeige