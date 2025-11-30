Lust schwindet: Macht Paulina Ljubas Schluss mit Reality-TV?

Paulina Ljubas (28), bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Shows, denkt offen über einen möglichen Rückzug aus der Fernsehlandschaft nach. In einer Fragerunde auf Social Media wurde die Influencerin und Reality-Darstellerin gefragt, ob sie weiterhin in Reality-Formaten auftreten möchte. "Ja/Nein. Ich habe für mich entschieden, nur noch etwas machen zu wollen, worauf ich wirklich Lust habe und was sich finanziell deutlich lohnen würde. Sprich, es müsste meinen normalen Verdienst um mindestens das Doppelte übersteigen", erklärte Paulina.

In ihrem Statement äußerte sich Paulina zudem kritisch über die Zustände hinter den Kulissen solcher Produktionen. Sie sprach von monatelangen "Bauchschmerzen" und "Psychoterror", der sie dort begleite. Das enge Zusammenleben und die Atmosphäre seien für sie schlichtweg "Stress, Streit, Fake und asozial". Dies habe dazu geführt, dass sie verstärkt ihren Fokus auf ihren Influencer-Job und ihr Privatleben richten möchte. Besonders die Zeit mit ihren Pferden sei ihr wichtiger als ein kurzes Plus an Followern. Nur wenn ein außergewöhnlich spannendes und finanziell lohnendes Projekt locken würde, wäre sie bereit, sich den Herausforderungen erneut zu stellen.

Paulina hat durch ihre Teilnahme an Reality-Formaten wie Temptation Island eine große Fangemeinde aufgebaut. Die TV-Bekanntheit, die aktuell mit ihrem Freund Tommy Pedroni (30) bei "Germany Shore" zu sehen ist, nutzt ihre Reichweite inzwischen hauptsächlich für ihren Influencer-Beruf und teilt ihren Alltag mit ihren Anhängern. Besonders ihre Liebe zu Tieren, vor allem zu Pferden, steht immer wieder im Fokus ihrer Beiträge. In früheren Interviews hatte sie bereits angedeutet, dass ihr die Kombination von öffentlichem Leben und privater Zufriedenheit wichtig sei – ein Balanceakt, den sie offenbar bewusst steuern möchte.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas in Cannes, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Imago Paulina Ljubas und Tommy Pedroni , 2025.