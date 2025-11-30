Abschied vom Rampenlicht: Gottschalk "hat die Nase voll"

Thomas Gottschalk (75), die Show-Legende, die für kontroverse Sprüche und gute Laune bekannt ist, denkt laut über einen endgültigen Rückzug aus dem Rampenlicht nach. Nach seinem zuletzt eher unglücklichen Auftritt beim Bambi und einer Ehrung in Kitzbühel für sein Lebenswerk, bei der er nach eigener Aussage erst um 23 Uhr auf die Bühne musste, scheint dem 75-Jährigen die Energie für weitere Bühnenabende zu fehlen. "Ich hatte keine Lust mehr. Generell habe ich die Nase voll von dem Ganzen. Ich will auf keine Bühne mehr", gestand er im Gespräch mit der Bild. Seine Frau teilt offenbar seine Einschätzung des Abends und steht hinter ihm.

Dabei hatte der Moderator sich eigentlich schon im April vorgenommen, das Mikrofon zur Seite zu legen. "Ich wollte im April aufhören", verriet er weiter. Dennoch ließ er sich überreden, noch eine Abschiedssendung zu geben, die am 6. Dezember ausgestrahlt werden soll. Mit einem Augenzwinkern blickt Gottschalk aber auch auf seine letzten Auftritte und betont, dass er sich selbst nicht so schlecht fand, wie sein Auftritt möglicherweise aufgenommen worden sei: "Ich war gar nicht so schlecht, war wie üblich und habe niemanden beleidigt", sagte er. Der Moderator scheint trotz allem seinen Humor nicht zu verlieren.

Thomas Gottschalk, der seit Jahrzehnten das deutsche Fernsehen prägt, ist mit Sendungen wie "Wetten, dass..?" zur Ikone geworden. Privat zeigt sich der TV-Star nun zurückhaltender und hat sich nach seiner Scheidung von Thea mit seiner neuen Partnerin Karina ein neues Lebenskapitel aufgeschlagen. Die beiden wohnen in Kalifornien und genießen dort das ruhige Leben fernab des Medienrummels. Seine Fans bleiben gespannt, wie oder ob Gottschalk sich nach der Abschiedssendung weiterhin öffentlich zeigen wird – zumindest scheint sein Wunsch nach einem endgültigen Abschied vom Showgeschäft immer stärker zu werden.

Getty Images Thomas Gottschalk auf dem roten Teppich bei der Bambi-Verleihung in München, 13. November 2025

Imago Thomas Gottschalk zu Gast in der NDR Talkshow in Hamburg am 13.09.2019

Getty Images Thomas Gotstchalk, Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic bei "Wetten, dass..?"