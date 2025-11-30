Mönche trauern mit ihm: Richard Branson zeigt sich gerührt

Richard Branson (75) hat bewegende Worte und Bilder geteilt: Der Unternehmer berichtete am Samstag auf Instagram, dass der König von Bhutan gemeinsam mit Mönchen und der Bevölkerung des Landes seine verstorbene Frau Joan geehrt hat. In Bhutans Hauptkloster wurde ein eingerahmtes Foto von Joan von unzähligen Kerzen umringt, ein stilles Meer aus Licht. Der Moment rührt Branson, der sich bei allen für die Anteilnahme bedankt. "Danke an alle, die so viel Liebe für Joan und unsere Familie gezeigt haben. Das bedeutet uns alles", schrieb der Unternehmer. Joan war Anfang des Monats im Alter von 80 Jahren gestorben, Branson war im Krankenhaus an ihrer Seite gewesen.

Der Gründer der Virgin Group schilderte, wie ihn die Geste aus Bhutan tief berühre: "So schön und freundlich", schrieb er zu dem Foto weiter und erklärte, er wisse, dass Joan hoffe, der Anblick spende anderen Trauernden Trost. Unter dem Beitrag sammelten sich Dutzende Beileidsbekundungen, viele nannten die Ehrung "unglaublich" und "würdig". Zuvor hatte Branson geschildert, dass Joan nach einer Rückenverletzung im Krankenhaus lag. Er selbst war nach einem Fahrradsturz in Indien an der Schulter verletzt worden und wurde zufällig nur wenige Türen von ihr entfernt untergebracht. Die beiden verbrachten noch ein gemeinsames Mittagessen, dann starb Joan "schnell" und "schmerzlos", wie er schrieb.

Richard und Joan waren fünf Jahrzehnte verheiratet und bauten ein Familienleben auf, das Freunde als eng und warm beschrieben. Die beiden Kinder Holly und Sam begleiten ihren Vater jetzt durch die Trauer und versuchen, sich an all das Gute zu erinnern, das Joan in ihr Leben brachte. In vergangenen Worten über seine Frau hatte Richard betont, wie sehr sie als Mutter und Großmutter den Zusammenhalt prägte. Erinnerungen an gemeinsame Rituale, Humor und stille Momente ziehen sich durch seine Zeilen. Aus ihnen spricht vor allem eines: ein tiefes Gefühl von Verbundenheit, das für die Familie auch in der Zeit nach Joans Tod Halt geben soll.

Getty Images Richard Branson nach seinem Flug ins All im Juli 2021

Instagram / richardbranson Sir Richard Branson und seine Frau Joan

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Unternehmer Richard Branson 2019 in Köln