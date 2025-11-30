100. Geburtstag: Dick Van Dyke erinnert an "Mary Poppins"

1964 wurde Dick Van Dyke (99) dank "Mary Poppins" an der Seite von Julie Andrews (90) zum Star. Der Schauspieler brillierte in der Rolle als humorvoller Schornsteinfeger Bert. Noch heute, fast 61 Jahre später, denkt Dick gerne an die Disney-Verfilmung zurück. Im Interview mit People erzählt er, dass sein Lieblingssong "Ist das nicht ein herrlicher Tag" ist, den er mit Julie im Duett singt, als ihre Charaktere in die Fantasiewelt seiner Straßenbilder eintauchen. "Das hat etwas Besonderes, und die Tänzer haben sich darauf eingelassen, das hat einfach Spaß gemacht", meint Dick. Was "Mary Poppins" für den US-Amerikaner so besonders machte, war auch sein und Julies Verhältnis zu den Kinderdarstellern: "Matthew Garber, dieser kleine Kerl, war [ein ganz normaler Junge]. Oft mussten wir dort stehen, während sie das Licht einstellten, und ihm wurde langweilig, und er hat mir immer in den Hintern gebissen."

Am meisten Eindruck habe aber Julie selbst hinterlassen, betont Dick weiter. Vor allem das musikalische Talent der Oscar-Preisträgerin habe ihn regelrecht eingeschüchtert. "Mein Problem mit Julie war, dass ich kein richtiger Sänger bin, und Julie hatte nicht diese wunderschöne Sopranstimme, sondern sie sang auch noch ein wenig über der Note, ein zu hoch. Ich weiß nicht, wie viele Takes ich in der Voraufnahme machen musste. Schließlich habe ich es geschafft, aber es war schwer", erinnert sich der 99-Jährige. Er und Julie hätten nie gestritten, denn Musicals zu drehen, mache Spaß: "Ich wusste schon lange vor Drehbeginn, dass wir einen wunderschönen Film hatten."

Dick feiert in wenigen Wochen seinen 100. Geburtstag und drehte über 20 Filme. Die Geschichte des wohl berühmtesten Kindermädchens der Filmgeschichte scheint aber bis heute einen besonderen Platz in seinem Herzen zu haben. Dabei wäre der Film fast nicht entstanden, denn die Autorin der Buchvorlage fand die Idee von Trickfilm-Visionär Walt Disney alles andere als gut – sie sträubte sich, die Umsetzung zu unterstützen. Der Film "Saving Mr. Banks" erzählt, wie Walt alles daran setzte, die Schriftstellerin P. L. Travers zu überzeugen. Dick hatte damals die Ehre, von Walt persönlich gecastet zu werden: "Ich habe in einem Interview gesagt, dass es meiner Meinung nach nicht genug hochwertige Unterhaltung für Kinder gibt. Nun, Walt Disney hat das gehört, mich angerufen und mir eine Rolle in 'Mary Poppins' gegeben."

Getty Images Dick Van Dyke, Theater- und Filmstar

Dick Van Dyke und Julie Andrews in "Mary Poppins"

Getty Images Dick Van Dyke, Schauspieler