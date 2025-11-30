Carmen Geiss enthüllt: So gibt sich Fürstin Charlène privat

Carmen (60) und Robert Geiss (61), bekannt aus ihrer eigenen Reality-TV-Show, haben im Interview mit Bunte einen besonderen Einblick in das Leben der monegassischen Fürstenfamilie gewährt. Anlass dafür war ihre neue RTLZWEI-Sendung "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" – ein neues Casting-Format, das am 27. November an den Start ging. Wie Carmen berichtet, traf sie Fürstin Charlène (47) im vergangenen Jahr beim "Bal Noël", einer Wohltätigkeitsgala in Monte-Carlo, wo sie in diesem Jahr für ihre neue Show von TV-Kameras begleitet werden. Die Begegnung mit Charlène erinnert Carmen sehr positiv: Sie sei "eine tolle Frau" und "sehr, sehr, sehr nett".

Im selben Interview berichtet Robert, dass man Charlènes Mann, Fürst Albert II. (67), früher sogar hin und wieder beim Feiern getroffen habe und er in jungen Jahren etwa in St. Moritz zum Wintersport unterwegs gewesen sei. Eine Szene ist Carmen und Robert besonders hängen geblieben: "Bevor sie verheiratet waren, haben wir sie mal im Beach Club kennengelernt", berichtet der 61-Jährige. Beim "Bal Noël" im vergangenen Jahr habe Fürstin Charlène am Tisch des Unternehmerpaares dann kurz innegehalten und mit ihrem Nebensitzer, dem Rennfahrer Maximilian Günther, ein paar Worte gewechselt.

Carmen und Robert bauten ihre Karriere mit einer Mischung aus Geschäftssinn, Medienpräsenz und unverwechselbarem Lifestyle auf. Robert startete als Unternehmer mit dem Modelabel "Uncle Sam", das in den 1990ern zum Verkaufsschlager wurde und ihm den finanziellen Grundstein legte. Carmen, die früh in der Modewelt arbeitete, fand gemeinsam mit Robert ihren Platz im Unternehmertum und später im Fernsehen. Mit "Die Geissens" entwickelte das Paar eine Marke, die auf Glamour, Selbstironie und einem Leben zwischen Monaco, Jetset und Familienchaos basiert. Ihr mediales Imperium wuchs durch Social Media, TV-Projekte und eigene Lifestyle-Produkte stetig weiter.

Anzeige Anzeige

Collage: Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress, Getty Images Collage: Carmen Geiss und Fürstin Charlène

Anzeige Anzeige

Getty Images Carmen und Robert Geiss, Unternehmerpaar

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss, Reality-TV-Stars