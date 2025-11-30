Uh la la: Ruby O. Fee zeigt sich hüllenlos auf Magazin-Cover

Ruby O. Fee (29) sorgt jetzt mit einem Auftritt für Aufsehen, den man so selten von ihr sieht: Die Schauspielerin hat für das Fräulein Magazin nackt posiert – reduziert, intim, ohne große Posen. Die Fotos, von ihrem Hair & Makeup Artist auf Instagram veröffentlicht, entstanden in Berlin und zeigen die 29-Jährige in einer puren, klaren Bildsprache, die auf Form und Licht setzt. Ihr langes, dunkles Haar fällt über die Brust, kleine Blüten zieren ihre Mähne, die Körperlinien wirken ruhig und unaufgeregt. Während parallel ihr neuer Kinofilm "Das Leben der Wünsche" läuft, zeigt die Partnerin von Matthias Schweighöfer (44) eine Seite, die Fans überrascht.

Die komplette Bildserie verzichtet auf Requisiten und Inszenierung, stattdessen dominiert ein neutraler Hintergrund, der die Aufmerksamkeit ganz auf den ehemaligen Kinderstar lenkt. Ein Motiv zeigt Ruby in Rückenansicht, nur Haut und Bewegung im Haar, ohne Schmuck, ohne Ablenkung. Im Gespräch mit dem Fräulein Magazin erklärt sie, worum es ihr geht: "Ich fühle mich zu Frauen hingezogen, die echt, vielschichtig, unvollkommen und vollkommen menschlich sind." Es geht ihr um Figuren, die sich entwickeln, kämpfen, sich neu erfinden – und genau diese Haltung schwingt in den reduzierten Bildern mit. Gegenüber Glamour betont sie außerdem: "Ich wünsche mir mehr Sisterhood – dieses gegenseitige Unterstützen, sich anzurufen, Tipps zu geben, Mentorinnen füreinander zu sein."

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Ruby mit außergewöhnlichen Bildern für Gesprächsstoff sorgt. Bereits vor einem Jahr ließen sie und Matthias mit einem gemeinsamen Shooting für das ICON Magazine die Herzen ihrer Fans höherschlagen. Die beiden präsentierten sich dabei besonders vertraut: Auf einem der Fotos lagen sie nur in Unterwäsche eng umschlungen auf einem Bett, ein weiteres Motiv zeigte sie sogar ganz ohne Kleidung. Die Aufnahmen strahlten Nähe und Zusammenhalt aus. Zu den Bildern schrieb sie damals auf Instagram: "Ich fühle mich so dankbar und glücklich, Teil davon zu sein. Vielen Dank für all die Liebe und Unterstützung!"

Getty Images Ruby O. Fee bei der "The Second Act"-Premiere beim Filmfestival in Cannes

Instagram / rubyofee Ruby O. Fee, Schauspielerin

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Schauspieler

