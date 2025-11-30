Meghans Schauspiel-Comeback: Prinz Harry scheint beunruhigt

Herzogin Meghan (44) sorgt mit einem überraschenden Cameo im Comedy-Film "Close Personal Friends" für Gesprächsstoff – und für Unruhe daheim in Montecito. Während in Los Angeles gedreht wird und sie am Set neben Stars wie Brie Larson (36), Lily Collins (36), Jack Quaid (33) und Henry Golding glänzt, ringt Prinz Harry (41) laut OK! mit den Folgen. Insider berichten, der Herzog von Sussex fühle sich von Meghans Tempo "im wahrsten Sinne des Wortes krank". Der Zeitpunkt der Dreharbeiten ist ohnehin brisant: In den vergangenen Wochen pflegten beide vorwiegend getrennte Terminkalender – sie in Los Angeles, er mit internationalen Projekten rund um seine Wohltätigkeitsarbeit.

Weiter verriet die von dem Magazin zitierte Quelle: "Harry will Meghan unterstützen, aber die Geschwindigkeit ihrer Ambitionen hat ihn wirklich aus der Bahn geworfen." Was den Royal umtreibt, sei weniger die Mini-Rolle an sich als vielmehr die Symbolik dahinter: Meghan scheint aktuell einen deutlichen Kurswechsel hinzulegen – weg von der gemütlichen Familienroutine mit Archie und Lilibet, hin zu ihrem alten Leben im Hollywood-Rampenlicht. Für Meghan wiederum ist der Schritt strategisch. "Die Rolle mag klein sein, aber sie gibt ihr eine Basis. Meghan weiß, dass große Gagen nicht mehr selbstverständlich sind, deshalb sieht sie das als Neustart", berichtete der Insider weiter.

Privat hatten Harry und Meghan sich in Kalifornien ein Zuhause fernab des britischen Rampenlichts eingerichtet. Seit dem Umzug 2020 konzentrierte sich Harry verstärkt auf wohltätige Projekte mit sozialem Fokus und verbrachte viel Zeit mit den Kindern. Die emotionale Distanz zum Rest seiner Familie wuchs nach dem "Megxit" jedoch weiter. In diesem Jahr nahm sich der Royal dann aber unter anderem Zeit für eine Teestunde mit seinem Vater, König Charles (77), in Clarence House – ein kleiner Schritt in Richtung familiärer Versöhnung. Ob und in welchem Maße Meghans jüngste Karriereschritte künftig Einfluss auf diese vorsichtigen Annäherungen haben werden, bleibt bislang offen.

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das World Trade Center in New York

Getty Images Prinz Harry, 2025

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024