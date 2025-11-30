Schwangere Renata Lusin: Einblick in ihren Alltag mit Kind

Renata Lusin (38), bekannt aus der Show "Let’s Dance", hat auf Instagram ein süßes Update aus ihrem Familienleben geteilt. Ihre kleine Tochter Stella war die letzten Tage krank und hatte mit Fieber zu kämpfen. In einem emotionalen Post beschrieb die Tänzerin, die sich gerade in der 23. Schwangerschaftswoche befindet, wie sie für ihre Tochter da war und sie viel getragen hat: "Wie denn nicht? Man möchte den ganzen Schmerz und das Leiden auf sich nehmen." Stella, die normalerweise fröhlich singt und tanzt, wollte in dieser Zeit nur bei ihrer Mama sein. Renata freut sich nun umso mehr, dass die Kleine wieder fit ist und voller Energie durch den Tag geht.

Während Renata und Stella aktuell zu zweit die Stellung halten, ist Papa Valentin (38) aufgrund der "Let’s Dance"-Tour unterwegs. In ihrem Post betonte Renata, wie sehr sie sich wünscht, dass es Stella gut geht, und zeigte sich dankbar, dass die schlimmsten Tage überstanden sind. "Mama ist die beste Medizin! Stimmt’s?", kommentierte sie liebevoll. Die ehrlichen und emotionalen Worte der Tänzerin berührten viele ihrer Follower, die den Beitrag mit zahlreichen positiven Kommentaren und Genesungswünschen für Stella versahen.

Die Familie rund um Renata erlebte in den vergangenen Jahren immer wieder aufregende Momente, die sie gerne mit ihren Fans teilt. Renata und Valentin haben 2021 ihre erste Tochter Stella bekommen. Die Tänzerin, die mit ihrem einfühlsamen Charakter ihre Fans regelmäßig begeistert, liebt es, intime Einblicke in ihr Familienleben zu gewähren. Ob auf der Tanzfläche oder im Alltag – Renata sorgt dafür, dass Herz und Menschen im Mittelpunkt stehen.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profitänzerin

Instagram / renata_lusin Renata Lusin mit ihrer Tochter Stella, November 2024

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin, Tänzer