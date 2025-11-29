Enthüllt: Dieser "The Masked Singer"-Star steckt hinter Dude

Auch in dieser Woche wurde es auf der großen Bühne von The Masked Singer wieder spannend: Einer der Prominenten musste sich verabschieden. Nach zwei wundervollen Showeinlagen trifft es an diesem Sonntagabend die Maske Dude – und somit wurde enthüllt, wer darunter steckt: nämlich Evil Jared Hasselhoff (54), der Bassist der Bloodhound Gang! Er gab "Unbelievable" von EMF und "Here I Go Again" von Whitesnake zum Besten, konnte die Zuschauer allerdings dennoch nicht genügend begeistern. Anhand der Reaktion der Zuschauer vor Ort und der starbesetzten Jury hatte niemand mit Jared unter der Maske gerechnet. Jared schien dennoch Spaß zu haben, wie er kurz nach dem Reveal auf der Bühne fröhlich meinte: "Ich hatte den größten Spaß seit langem. 'The Masked Singer' war das größte und lustigste Abenteuer, das ich je erlebt habe."

Bevor die Maske fiel, wurden den Abend über verschiedenste Namen in den Raum geworfen. So hatte Jury-Dame Verona Pooth (57) erzählt, sie habe die ganze Zeit über Dennis Schröder unter der Maske vermutet. Immerhin benötigt man eine Unmenge an Kraft und die Figur des Dudes ist ziemlich groß – wie ein Basketballspieler, was auf Dennis zugetroffen hätte. Chris Tall (34) hatte erst auf Ross Antony (51) getippt, doch entschied sich zuletzt noch einmal um und meinte, Marc Terenzi (47) in den Indizien wiederzuerkennen. Vor allem, weil Dude die gesamte Serie über mit einem amerikanischen Akzent und sehr gut Englisch gesprochen hatte. Auch Jared spricht nur gebrochen Deutsch – konnte die Jury aber dennoch in die Irre führen.

Letzte Woche musste sich die Show bereits von einer echten Stimmungsbombe verabschieden. Die quirlige Quietsch – ein gigantisches Hundespielzeug – wurde von den Zuschauern herausgewählt. In dem kreativen Kostüm steckte niemand anderes als Natalia Wörner, die den Hit "Le Freak" von Chic performt hatte. Die Schauspielerin wurde von keinem aus der Jury verdächtigt und hatte ihre Teilnahme an der Show auch, wie es sich gehört, von ihren Freunden und ihrer Familie geheim gehalten.

Joyn/Willi Weber Der Dude, "the Masked Singer", 2025

IMAGO / Future Image Evil Jared Hasselhoff, Musiker

ProSieben "The Masked Singer" Quietsch