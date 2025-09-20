Auch Brett James' Frau & Tochter sterben bei Flugzeugabsturz

Brett James, der berühmte Singer-Songwriter aus Nashville, ist bei einem Flugzeugabsturz in North Carolina ums Leben gekommen. Wie die New York Times jetzt berichtet, waren auch seine Ehefrau Melody Wilson und seine Stieftochter Meryl Maxwell Wilson in der Maschine, die am 18. September abstürzte. Keiner der drei Insassen überlebte das tragische Unglück, bei dem das Kleinflugzeug vom Typ Cirrus SR22T bei Macon County abstürzte.

Die traurige Nachricht wurde von der "American Society of Composers, Authors and Publishers" (ASCAP) bestätigt, die in einem emotionalen Statement Bretts musikalisches Vermächtnis würdigte. Brett, der durch mitreißende Songs für Stars wie Carrie Underwood ("Jesus Take the Wheel") internationale Bekanntheit erlangte, hinterlässt eine gewaltige Lücke in der Country-Musik-Szene. Seine Ehefrau Melody und Stieftochter Meryl hatten offenbar ein sehr enges Verhältnis, wie ein Blick auf Bretts letzte Instagram-Beiträge zeigt, die liebevolle Familienmomente dokumentieren.

Die Nachricht von Bretts Tod löste eine Welle der Trauer aus. Künstler wie Sara Evans (54) äußerten ihre Bestürzung öffentlich. Auf Instagram schrieb sie: "Was für ein tragischer Verlust. Brett war der beste Songwriter, mit dem ich je gearbeitet habe." Viele seiner Weggefährten erinnerten sich an die gemeinsame Zeit und an Bretts besondere Kreativität und Leidenschaft für die Musik.

Instagram / brettjamessongs Melody Wilson und Brett James, 2025

Instagram / brettjamessongs Brett James mit seiner Familie, 2025

IMAGO / Imagn Images Brett James, 2021

