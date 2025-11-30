Katherine Ryan strahlt bei Familientag mit Neugeborenem

Katherine Ryan (42) genoss gemeinsam mit ihrem Ehemann Bobby Kootstra und ihren Kindern einen entspannten Familientag beim Bluey’s Aussie Christmas Event im Bluewater Shopping Centre in Greenhithe. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, ist die Comedian, die erst vor wenigen Wochen ihr viertes Kind, die kleine Holland, zur Welt brachte, mit ihrer Familie zu sehen. Sie erschien leger gekleidet in einem schwarzen Pullover mit passender Hose, dazu UGG-Ballet-Flats und einer blauen Baseballkappe. Holland, eingewickelt in eine grüne Decke, wurde dabei liebevoll von Katherine getragen. Bobby gab sich ebenso lässig in einem schwarzen Hoodie, grauen Jeans und einer gerippten Mütze, während das Paar fröhlich posierte.

Die Veranstaltung lockte auch andere Prominente an. Der ehemalige Rugbyspieler Joe Marler war mit seiner Ehefrau Daisy und ihren Kindern vor Ort und schien die weihnachtliche Atmosphäre ebenfalls zu genießen. Ein besonderer Moment wurde eingefangen, als Joe ein Foto mit Dani Dyer (29) machte, die mit ihrer Tochter angereist war. Dani, gestylt in einer braunen Lederjacke über einem weißen T-Shirt und grauen Jeans, brachte ihre Tochter dazu, eines der Bluey-Maskottchen zu begrüßen – ein Anblick, der vielen Herzen in der Menge ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

Die frischgebackene Mutter von vier Kindern war zuletzt dafür bekannt, offen über ihre Erziehungsmethoden zu sprechen, was in den sozialen Medien für einige Diskussionen sorgte. So äußerte sie in einem Podcast mit Davina McCall vor Kurzem, dass sie das Töpfchentraining ihrer Kinder schon von Geburt an beginne, was bei einigen Eltern auf Unverständnis stieß. Katherine betonte, dass es trotz ihrer privilegierten Situation nicht immer auf Wohlstand ankomme: Auch ihre älteste Tochter Violet habe sie erfolgreich als finanziell unsichere alleinerziehende Mutter erzogen. Sie sprach offen über den Druck, unter dem viele Eltern stehen, zeigte gleichzeitig aber Verständnis für unterschiedlichste Herangehensweisen der Kindererziehung.

Katherine Ryan mit ihrer neugeborenen Tochter Holland und ihrem Mann Bobby Kootstra, November 2025

Katherine Ryan und Bobby Kootstra

Katherine Ryan mit ihrer Tochter Holland im Arm, November 2025