Sharon Osbourne erfüllt letzten Wunsch von Ozzy (†76)

Sharon Osbourne (73) hat sich erstmals seit dem Tod ihres Mannes Ozzy Osbourne (†76) öffentlich gezeigt. Die ehemalige Musikmanagerin erschien mit ihrer Tochter Kelly Osbourne (41) an ihrer Seite bei einem Dinner-Event in der Nähe von Oxford Circus im Zentrum Londons, wie Mirror berichtet. Der Verlust ihres Partners, den sie im Juli dieses Jahres zu Grabe tragen musste, lastet schwer auf ihr. Ozzy, der im Alter von 76 Jahren verstarb, wurde unter einem Zierapfelbaum auf dem Anwesen der Familie in Buckinghamshire begraben – ein Ort, den Sharon seitdem nur ungern verlässt. Genau so hatte es sich die Musiklegende gewünscht: "Verbrennt mich bloß nicht, was auch immer ihr tut. Ich möchte in die Erde gelegt werden, in einem schönen Garten irgendwo, mit einem Baum über meinem Kopf. Am liebsten einem Zierapfelbaum."

Die Entscheidung, in Großbritannien zu bleiben, fiel Sharon offenbar nicht leicht. Während ihre Kinder Aimee, Kelly und Jack (40) nach Los Angeles zurückgekehrt sind, hält sie an dem Zuhause fest, an dem Ozzys letzter Wunsch erfüllt wurde. Jack Osbourne, der derzeit in Australien an der Show "I’m A Celebrity ... Get Me Out Of Here!" teilnimmt, wird von seiner Mutter vor Ort nicht unterstützt, da diese mit dem Wunsch ihres verstorbenen Mannes "bei ihm" zu bleiben, ringt. Dennoch fiebert Sharon gemeinsam mit Kelly vor dem Fernseher mit und zeigt ihre Unterstützung aus der Ferne.

Ozzy Osbourne, der lange Zeit mit Parkinson und weiteren gesundheitlichen Problemen kämpfte, hatte vor seinem Tod klare Vorstellungen darüber, wie er beerdigt werden wollte. Seine Frau und langjährige Managerin trug schließlich die Verantwortung dafür, diese Wünsche zu erfüllen. Der ikonische Sänger, der durch die Band Black Sabbath Berühmtheit erlangte, hinterlässt eine Familie voller Zusammenhalt. Sharon, die nach wie vor Trost im Beisein ihrer Kinder sucht, findet zumindest etwas Unterstützung in Kelly, die eine enge Bindung zu ihrer Mutter aufrechterhält.

Imago Ozzy OSbourne und Sharon, 2020

https://www.instagram.com/p/DOeVHOviRPh/ Sharon Osbourne im September 2025

Getty Images Jack Osbourne, Sharon Osbourne und Kelly Osbourne bei Ozzy Osbournes Beerdigung