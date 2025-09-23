Mike Heslins Witwer klagt wegen unterlassener Hilfeleistung

Schauspieler Mike Heslin, bekannt aus Serien wie "Lioness" und "The Influencers", starb im Juli 2024 im Alter von nur 30 Jahren nach einem Herzstillstand. Jetzt erhebt sein Ehemann Scotty Dynamo schwere Vorwürfe: In einer am 18. September 2025 eingereichten Klage beschuldigt er das Restaurant "Javier's Las Vegas", in dem sich der Vorfall zutrug, der fahrlässigen Tötung. Wie Gala berichtete, habe es das Personal laut Anklage versäumt, sofortige Hilfsmaßnahmen zu ergreifen, als Mike beim Essen mit Freunden zusammenbrach. Rettende Maßnahmen wie eine Herzdruckmassage seien sogar aktiv durch einen Mitarbeiter unterbunden worden, heißt es.

Die Klage umfasst neben fahrlässiger Tötung auch Vorwürfe wie grobe Fahrlässigkeit und miserables Notfallmanagement. So sei kein automatisierter externer Defibrillator (AED) eingesetzt worden, obwohl einer verfügbar gewesen sein soll. Scotty bemängelt außerdem, dass geschultes Personal nicht rechtzeitig Hilfe leistete und kein Notfallprotokoll aktiviert wurde. Er fordert Schadensersatz in Höhe von 12.700 Euro von den Betreibern – die haben sich bisher nicht geäußert.

Mike starb am 2. Juli 2024 im Krankenhaus nach einer Woche intensiver medizinischer Behandlung. Sein Ehemann, der den Verlust öffentlich betrauerte, beschrieb Mike als lebensfrohen und fürsorglichen Menschen, der ihm in schweren Zeiten beistand. Bereits in jungen Jahren machte sich Mike einen Namen in der Film- und Fernsehlandschaft und wurde für sein Talent und seine Nahbarkeit in der Branche geschätzt. Sein plötzlicher Tod hat nicht nur seine Familie und Freunde, sondern auch seine Fans zutiefst erschüttert.

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheslin Mike Heslin

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheslin Scotty Dynamo und Mike Heslin im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheslin Mike Heslin, US-Schauspieler, Oktober 2022