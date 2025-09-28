Wow: June Squibb kehrt mit 95 Jahren an den Broadway zurück

June Squibb (95) kehrt nach beeindruckenden 66 Jahren zurück auf die Bühne des Broadways. Erstmalig seit ihrem Debüt in dem Musical "Gypsy" im Jahr 1959 wird die 95-jährige Schauspielerin in dem Drama "Marjorie Prime" zu sehen sein. Bei der Premiere ihres Films "Eleanor the Great" in New York sprach sie mit People über diese Rückkehr und witzelte dabei: "Nicht mehr so viele Hüftschwünge wie damals." In ihrer neuen Rolle setzt sich June als Hauptfigur Marjorie mit den Themen Erinnerung und Verlust auseinander, während sie mit einem holografischen Abbild ihres verstorbenen Ehemannes interagiert.

Das Stück von Jordan Harrison, das es einst bis ins Finale um den Pulitzer-Preis schaffte, wird ab dem 20. November im Hayes Theater in New York zu sehen sein, mit offizieller Premiere am 8. Dezember. Neben der Oscar-nominierten Schauspielerin stehen auch Stars wie Cynthia Nixon (59), Danny Burstein und Christopher Lowell auf der Bühne. Während June auf der Bühne glänzt, sorgt sie auch vor der Kamera weiterhin für Aufsehen: In Scarlett Johanssons (40) Regiedebüt "Eleanor the Great" spielt sie die titelgebende Rolle Eleanor Morgenstein.

Junes Erfolgsgeschichte zeugt von einer außergewöhnlichen Karriere, die von Mut, Selbstvertrauen und Leidenschaft geprägt ist. Sie begann ihre Laufbahn in Theaterproduktionen und hatte mit 30 Jahren ihr Broadway-Debüt. Mit Filmen wie "Nebraska", der ihr eine Oscar-Nominierung einbrachte, und zahlreichen beeindruckenden Rollen hat sie sich einen festen Platz in der Film- und Theaterwelt erarbeitet. "Ich habe mich nie selbst infrage gestellt", erklärte die Schauspielerin einmal in einem People-Interview. "Ich denke, ich wäre nicht mehr hier und würde arbeiten, wenn ich nicht diese Einstellung hätte." Ihre beeindruckende Energie und ihr Humor inspirieren bis heute Kollegen und Fans gleichermaßen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Middle East Images June Squibb, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Bestimage Scarlett Johansson und June Squibb im Mai 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press June Squibb in "Eleanor the Great"

Anzeige

Worauf hättet ihr mehr Lust: June live am Broadway oder im Kino in Eleanor the Great? Broadway! Live mit June – nichts toppt das. Kino! "Eleanor the Great" mit Popcorn – ich bin dabei. Ergebnis anzeigen