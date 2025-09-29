Netflix-Zitterpartie: Wann kommt "Der Milliardärsbunker 2"?

Die spanische Thriller-Serie "Der Milliardärsbunker" begeistert seit ihrer Premiere auf Netflix vergangene Woche die Zuschauer und hat sich direkt an die Spitze der Streaming-Charts katapultiert. Bei den packenden Wendungen und der spannenden Handlung ist es kein Wunder, dass Fans nach dem Ende der ersten Staffel dringend wissen wollen, wie es weitergeht. Doch bislang hat Netflix eine zweite Staffel noch nicht bestätigt. Besonders bitter: Das Finale der Staffel endet mit einem Cliffhanger, der die Geduld aller Beteiligten auf eine harte Probe stellt.

Die Entscheidung über eine zweite Staffel lässt momentan noch auf sich warten, denn Netflix benötigt oft mehrere Wochen, um über die Zukunft seiner Formate zu entscheiden. Serienschöpfer Álex Pina und sein Team haben die Voraussetzungen für eine Weiterführung aber bereits geschaffen – das offene Ende der Geschichte gibt genug Raum für neue Episoden. Falls der Streaming-Dienst tatsächlich grünes Licht gibt und die Produktion reibungslos verläuft, ist frühestens Ende 2026 mit neuen Folgen zu rechnen. Doch bei den bekanntlich langen Pausen zwischen Staffeln auf Netflix, die teilweise zwei bis drei Jahre betragen, könnten sich die Fans auch länger gedulden müssen.

Wer in der Zwischenzeit etwas anderes zum Bingewatchen braucht, findet auf der Streamingplattform zahlreiche würdige Alternativen. Ein echtes Highlight ist zurzeit das Netflix-Debüt von Caro Daur (30). Der romantische Streifen "She Said Maybe" schoss direkt nach der Veröffentlichung am 19. September an die Spitze der deutschen Netflix-Charts. Im Mittelpunkt des Films steht die Geschichte von Mavi, gespielt von Beritan Ludmila Balcı, die ihre Zuschauer von Hamburg bis nach Istanbul entführt und für jede Menge kulturelle Brisanz sowie familiäre Intrigen sorgt.

