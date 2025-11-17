Nicht die Haare: Das findet Ina Müller an Männern attraktiv

Ina Müller (60) hat verraten, was Männer für sie wirklich attraktiv macht – und das hat wenig mit Bauchmuskeln und vollen Haaren zu tun. In einem Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung erklärt die Sängerin und Moderatorin, dass sie bei Männern über 50 auf innere Werte setzt. "Selbstbewusstsein, Humor, Intelligenz. Hört sich langweilig an, ist aber so. Und viel unwichtiger, als Männer denken, ist die Optik", sagt Ina und stichelt: "Haare und Körper- und Penisgröße sind ja auch so ein Missverständnis. Da kenne ich keine Frau, der das wirklich wichtig ist. Aber das behalten wir schön für uns. Als Druckmittel, damit ihr euch auch mal wegen irgendwas unsicher fühlt. Mit den Haaren klappt das doch schon ganz gut, sonst würden in den Fliegern aus der Türkei ja nicht so viele Männer mit neuen 'Hairlines' sitzen, die sie sich da haben basteln lassen."

Die Entertainerin nutzt das Gespräch auch, um ein persönliches Detail aus ihrem Liebesleben zu teilen. Inspiriert von der Kultserie Sex and the City hatte sie vor Jahren in New York einen denkwürdigen Moment: "Ich war vor vielen Jahren in New York und mein damaliger Freund ist mit mir in exakt den Laden gelaufen, in dem sich Samantha, also die Figur von Kim Cattrall, ihren Vibrator gekauft hat, so einen doppelstöckigen mit irgendwelchen Perlen. Wir hatten in dem Laden einen Riesenspaß und haben uns gleichzeitig schrecklich geschämt." Genutzt wurde das Spielzeug jedoch nie – es landete schließlich nach mehreren Jahren ungenutzt im Müll.

Privat blickt Ina bei all dem auf unterschiedliche Männerbilder – von den Unsicherheiten Jüngerer bis zur Gelassenheit der Älteren. "Männer um die 30 haben heute wahrscheinlich so ähnliche Themen mit ihrem Körper wie Frauen", sagt sie in der NOZ. Für die Generation, mit der die Norddeutsche aufgewachsen ist, gelte eher das Gegenteil: "Die Männer aus meiner Generation betrifft das wohl eher selten, die finden sich gut, so wie sie sind. Die stellen sich nackt vor den Spiegel, hauen nochmal zufrieden auf ihren Wanst und sagen: Super!" Auch ein familiärer Einblick darf nicht fehlen: "Ich glaube auch nicht, dass mein Vater, der groß und dick war, jemals ein Problem damit hatte, groß und dick zu sein. Nie. Der fand sich immer gut. Er war halt ein Junge."

IMAGO / Future Image Ina Müller, Sängerin

Frederic Kern / Future Image Ina Müller, Sängerin

IMAGO / ari Ina Müller, Februar 2024