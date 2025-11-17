Würde Nadja Großmann in einer Reality-TV-Show intim werden?

Realitystar Nadja Großmann hat im Interview mit Promiflash ein klares Statement abgegeben. Während ihre Mitstreiter Emma Fernlund (24) und Tim Kühnel in der Sendung Der Promihof mehrfach intime Momente vor der Kamera miteinander teilten, erklärt Nadja, dass das für sie definitiv nicht infrage kommt. "Geschlechtsverkehr vor der Kamera ist für mich ein klares No-Go", macht die Münchnerin mehr als deutlich.

Im Gespräch mit Promiflash begründet Nadja auch gleich ihre Entscheidung, niemals vor laufenden Kameras Sex zu haben: "Das ist etwas sehr Intimes, das gehört für mich nicht ins TV. Und ich bin ehrlich froh, dass ich diese Grenze nie überschritten habe." Tatsächlich wurde Nadja in den Shows Love Fool, Are You The One – Reality Stars in Love, The Power, Germany Shore und "Der Promihof" nicht intim.

Abseits der Kameras ist Nadja vor allem für ihre offene und zugleich klare Art bekannt. Mit ihrer Entscheidung, intime Momente nicht vor laufenden Kameras zu teilen, hebt sich die Reality-TV-Darstellerin von vielen ihrer Kollegen ab. Nadja, die ihr Privatleben eher diskret hält, erhielt in der Vergangenheit viel Zuspruch für ihre authentische Persönlichkeit.

Nadja Großmann: Teilnehmerin bei "Der Promihof"

Nadja Großmann bei "Der Promihof"

Nadja Großmann, Januar 2025