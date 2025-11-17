Affären & Co.: So turbulent war Dave Grohls Liebesleben

Kaum haben die Foo Fighters die Terminpläne für die "Take Cover"-Tour 2026 veröffentlicht, da ist Frontsänger Dave Grohl (56) schon wieder in aller Munde. Doch statt nur über Musik zu sprechen, geraten frühere Liebeswirren erneut in den Mittelpunkt. So beleuchtet Mirror die Affären und Beziehungsdramen des Rockstars noch einmal genauer, angefangen bei seiner vierten Tochter, die außerhalb seiner Ehe mit Jordyn Blum (49) zur Welt gekommen ist.

Am 10. September 2024 veröffentlichte Dave auf Social Media ein Statement, in dem er die Geburt seiner vierten Tochter bekannt gab. Doch anders als bei seinen Töchtern Violet, Harper und Ophelia war nicht Jordyn die Mutter, sondern eine andere Frau. In seiner Nachricht schrieb Dave: "Ich bin kürzlich Vater einer neuen Tochter geworden, die außerhalb meiner Ehe geboren wurde. Ich plane, ein liebevoller und unterstützender Elternteil für sie zu sein. Ich liebe meine Frau und meine Kinder und tue alles, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und mir ihre Vergebung zu verdienen." Jordyn, die seit 2003 mit Dave verheiratet ist, blieb auch nach diesem Paukenschlag an seiner Seite. Anfang 2025 gab sich Rockliebhaberin Jennifer Young öffentlich als Mutter des Babys zu erkennen und erklärte, die Tochter trage den Nachnamen Grohl.

Doch Daves Liebesleben war auch schon vor diesem Skandal bewegt. Seine erste Ehe führte er mit der Fotografin Jennifer Youngblood, die Trennung 1997 wurde begleitet von Berichten über Untreue. In den frühen Neunzigern war er mit L7-Bassistin Jennifer Finch zusammen; in der Doku "L7: Pretend We're Dead" knurrte sie beim Durchblättern eines Magazins: "Wohin ich auch gehe, wohin ich mich auch wende, ich sehe dieses verdammte Gesicht. Ehrlich gesagt, ich habe es satt." Später datete Dave kurz Louise Post von Veruca Salt, die Backing-Vocals zu "The Colour And The Shape" beitrug. Nach der Trennung wurde spekuliert, ein Veruca-Salt-Song handle von ihm und seiner möglichen Untreue. Inzwischen betonte Louise aber den freundschaftlichen Ton, der zwischen ihr und Dave herrscht. Zwischenzeitlich wurde auch Winona Ryder (54) an Daves Seite gezählt. Um 1998/99 war er mit Snowboard-Ikone Tina Basich liiert; in ihren Memoiren "Pretty Good For A Girl" schrieb sie über das Ende: "Trennungen sind Mist. Aber Rockstar-Abgänge sind die schlimmsten. Alles, was ich bekam, war ein fünfminütiger Anruf von ihm." Später ergänzte sie über das Schreiben: "Es war wirklich schwer für mich."

Abseits der Öffentlichkeit betont Dave oft die Bedeutung seiner Familie und spricht liebevoll über seine Kinder Violet, Harper und Ophelia. Er versucht, berufliche Erfolge und sein chaotisches Privatleben in Einklang zu bringen. Trotz persönlicher Widrigkeiten hat er mit den Foo Fighters eine der erfolgreichsten Rockbands der letzten Jahrzehnte geprägt. Jordyn, die als TV-Produzentin arbeitet, hat ihn stets unterstützt und die beiden scheinen fest entschlossen zu sein, ihre Familie auch durch diese schwierige Zeit zusammenzuhalten.

Getty Images Dave Grohl, 2024 in Dänemark

Getty Images Jordyn Blum und Dave Grohl im Februar 2014

Instagram / valeriegreyston Angeblich außereheliches Baby von Dave Grohl

Getty Images Dave Grohl, Jordyn Blum am 5. Februar 2023 in L-A. bei den 65. Grammy Awards