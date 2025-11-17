Homophob? Micha Klotz schießt nach Aussagen von Edda zurück

Der Rosenkrieg der Sommerhaus-Gewinner Edda Pilz (24) und Michael Klotz (27) spitzt sich immer weiter zu. Nun reagiert Micha auf einen TikTok-Clip, in dem er von seiner Co-Gewinnerin als homosexuell bezeichnet wird. In seiner Instagram-Story schießt er zurück: "Sie ist so besessen von mir, sie will mich unbedingt am Boden sehen. Aber ihr fällt leider nichts mehr ein und deswegen zieht sie sich irgendwelche Unterstellungen aus den Fingern, wie zum Beispiel das hier mit der Homosexualität, weil sie – wie man in diesem Video sieht – scheinbar selbst so eine starke Abneigung gegen Homosexualität hat, dass sie denkt, dass es für mich das Schlimmste wäre, womit sie mich treffen könnte."

Bei dem besagten "Beispiel" handelt es sich um ein Video, in dem er Eddas Reaktion auf eine Nasenpiercing-Attrappe – in der Hoffnung auf ein lustiges Video – filmt. Statt lustig findet er Eddas Aussagen dazu aber eher niveaulos. Mit einem abwertenden Unterton sagt sie: "Du hast dich komplett verunstaltet. Du siehst so schwul aus. Als würdest du Männer f*cken." "Das, was sie gesagt hat, hat mich zwar nicht überrascht, denn ich kannte solche Aussagen von ihr schon, aber es hat mich wieder einmal absolut schockiert. Immerhin zeigt es ihren wahren Charakter", schreibt Micha zu dem Clip und fügt hinzu: "Girl, ich hoffe, deine Therapie schlägt bald an."

Dass ihre Beziehung zu Ende ist, wurde bislang von keinem der ehemaligen Ex On The Beach-Stars offiziell bestätigt. Ihre Streitereien auf Social Media lassen aber wohl keine Zweifel mehr daran, dass es aus und vorbei zwischen ihnen ist. Schon im Sommerhaus hatten die beiden Reality-TV-Darsteller kaum ein nettes Wort füreinander übrig. Nun scheint die Situation zwischen ihnen aber endgültig zu eskalieren.

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im November 2024

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

