Wahnsinn: So viele Bücher liest Sarah Jessica Parker im Jahr

Sarah Jessica Parker (60) hat in ihrer Rolle als Jurorin für den Booker Prize 2025 nicht weniger als 153 Bücher gelesen. Die Schauspielerin und Verlegerin sprach in einem Interview mit der New York Times über die intensive Zeit, die ihr Leben komplett auf den Kopf stellte. Um sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren, ließ sie sogar Familienaktivitäten mit ihrem Ehemann Matthew Broderick (63) und ihren drei Kindern sausen. Nach dem Abendessen etwa war klar, dass für sie kein Film, sondern nur ein Buch infrage kam. "Niemand hat versucht, mit dem Booker zu konkurrieren", scherzte sie.

Der Prozess, den Gewinner des renommierten Literaturpreises zu ermitteln, war jedoch nicht ohne Herausforderungen: Bei den Treffen mit den anderen Jurymitgliedern, darunter Roddy Doyle und Ayọ̀bámi Adébáyọ̀, war Sarah Jessica zunächst nervös, ihre Meinungen zu teilen. Doch in den Diskussionen, vor allem über den Gewinnerroman "Flesh" von David Szalay, fand sie ihre Sicherheit. Diese Erfahrung hinterließ Spuren: Auch als sie für die finale Staffel ihrer Serie And Just Like That auf Pressetour war, schleppte sie ihre Bücher mit – obwohl sie kaum Zeit zum Lesen hatte. Die Schauspielerin gestand, dass sie sogar auf Schlaf verzichtete, um mit ihrer Leseliste Schritt zu halten.

Heute blickt Sarah Jessica zufriedener auf die fordernde Zeit zurück, denn sie hat viel daraus mitgenommen. Als begeisterte Leserin sagte sie, ihre Ansprüche an Bücher seien jetzt höher: "Ich weiß, was Autoren erreichen können, denn ich habe 153 Bücher gelesen und viele davon waren großartig." Neben ihrer schauspielerischen Karriere hat Sarah Jessica in den letzten Jahren auch mit ihrer Buchreihe "SJP Lit" Erfolge gefeiert. Ihre Begeisterung für Literatur teilte die Sex and the City-Ikone außerdem immer wieder in persönlichen Geschichten und Anekdoten, was zeigt, wie sehr Bücher Lebensinhalt und Leidenschaft für sie sind.

