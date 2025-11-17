Glen Powell verrät: So blamierte er sich vor Dustin Hoffman

Glen Powell (37) plauderte kürzlich in der Show "Hot Ones" über einen peinlichen Moment, den er früh in seiner Karriere mit Schauspiellegende Dustin Hoffman (88) erlebte. Der "Top Gun: Maverick"-Star verriet, dass er in seinen ersten Tagen in Los Angeles zufällig bei einem Dinner neben Dustin Hoffman saß. Zu seinem Erstaunen hatte der zweifache Oscar-Preisträger seinen kleinen Auftritt in dem Film "The Great Debaters" von 2007 gesehen und lobte ihn: "Du bist ein guter Schauspieler." Wenige Tage später kontaktierte Dustin ihn tatsächlich und lud ihn in sein Büro ein, um ein Drehbuch vorzulesen.

Was als aufregender Moment für Glen begann, geriet schnell außer Kontrolle. Während er vor Dustin laut aus dem Skript las, wurde der Jungstar von Ehrfurcht überwältigt. "Er ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler aller Zeiten", erzählte er rückblickend. Doch je mehr er las, desto unsicherer wurde er: "Während ich las, sah ich, wie ihm die Lebensfreude aus den Augen wich und er dachte: 'Der Typ ist so schlecht.'" Diese Unsicherheit verstärkte nur seine Nervosität, und er fühlte, wie er Dustins Interesse immer mehr verlor. Niedergeschlagen und ohne Aussicht auf Erfolg verließ er das Treffen - eine Erfahrung, die ihn nachhaltig prägte.

Heute betrachtet Glen solche Situationen aus einem gereiften Blickwinkel. "Zu Beginn sieht man diese Leute als Legenden, aber irgendwann erkennt man, dass sie auch nur Künstler sind, die mit dir zusammen Magie erschaffen wollen", erklärte der Schauspieler in der Show. Glen, der 2003 in "Spy Kids 3: Game Over" sein Leinwanddebüt feierte und mittlerweile als einer der gefragtesten Stars in Hollywood gilt, hat aus seinen nervösen Anfängen gelernt. Rückblickend sieht er sogar die humorvollen Seiten und betont, dass seine Begeisterung für die Branche bis heute ungebrochen ist.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Glen Powell und Dustin Hoffman

Anzeige Anzeige

Getty Images Dustin Hoffman im November 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Glen Powell, 2024