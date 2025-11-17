"Grey's Anatomy"-Star teasert düsteres Serien-Comeback an

Schauspielerin Camilla Luddington (41) hat Fans der Serie Grey's Anatomy mit einem dramatischen Ausblick auf die zweite Hälfte der 22. Staffel gewarnt. Im Midseason-Finale, das am 13. November ausgestrahlt wurde, musste ihre Rolle, die schwangere Dr. Jo Wilson, nach Herzproblemen dringend operiert werden. Diagnose: Peripartale Kardiomyopathie, eine seltene Form der Herzschwäche während der Schwangerschaft. Ein Kaiserschnitt, durchgeführt von Dr. Winston Ndugu, der diese Art von Eingriff seit seiner Studienzeit nicht mehr gemacht hatte, war die einzige Möglichkeit zur Rettung – doch ob Jo und ihre Zwillinge das überleben, bleibt ungewiss. Fans müssen bis Januar auf Antworten warten.

Camilla, bekannt für ihre offenen Einblicke hinter die Kulissen der Serie, beschrieb gegenüber The Wrap ihre Vorbereitung auf die emotionale Herausforderung dieser Episode: "Es ist wirklich düster. Ich musste mich emotional vorbereiten." Laut der Schauspielerin sei die Situation, in der sich Jo und ihre Kollegen befinden, eine, in der "das Überleben nicht für alle garantiert" sei. Sie fügte hinzu: "Die Kosten eines Fehlers könnten alles bedeuten." Besonders betonte sie, dass es in Grey's Anatomy mit der kommenden Episode noch härter wird: "Wenn ich ein Wort wählen müsste, dann wäre es 'brutal'. Bereitet euch emotional vor."

Auch privat hat Camilla eine starke Verbindung zu der von ihr dargestellten Ärztin. Die britische Schauspielerin, die selbst Mutter von zwei Kindern ist, hat mehrfach erklärt, wie sehr sie sich in die schwierigen Lebensgeschichten ihrer Figur hineinversetzen kann. In Interviews lässt sie hin und wieder durchblicken, wie sehr sie Jo als Persönlichkeit bewundert – und mit ihr mitleidet. Die neue Staffel steht unter besonderem Druck, schließlich gab es bereits mit dem Tod von Natalie Morales (40)’ Figur Dr. Monica Beltran eine schockierende Wendung. Fans hoffen, dass Camillas Charakter das kommende Serienjahr überlebt, doch die gebürtige Engländerin hält sich mit Hinweisen darüber bedeckt.

Getty Images Camilla Luddington bei der "Baby2Baby"-Gala 2022

Camilla Luddington als Jo Wilson in "Grey's Anatomy"

Camilla Luddington bei den 43. People's Choice Awards in Los Angeles