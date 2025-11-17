Kessler-Zwillinge Alice und Ellen wählten ihren Todestag

Dass Alice (89) und Ellen Kessler (89) beide am 17. November 2025 ihr Leben verloren haben, ist kein Zufall. Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) bestätigte dem Bayerischen Rundfunk, dass die berühmten Schwestern den Zeitpunkt ihres Todes nicht nur selbst gewählt, sondern ihrem Leben durch einen assistierten Suizid auch selbst ein Ende gesetzt haben. "Die Kessler-Zwillinge haben sich schon seit langer Zeit mit dem assistierten Suizid befasst", erklärte eine DGHS-Sprecherin, dass Alice und Ellen schon länger Mitglied des Vereins gewesen sind.

Während aktive Sterbehilfe in Deutschland verboten ist, ist der assistierte Suizid jedoch rechtlich nicht genauer geregelt. Im Gegensatz zur aktiven Sterbehilfe wird ein tödliches Medikament nicht von einer anderen Person überreicht, sondern lediglich bereitgestellt. Die Einnahme erfolgt selbstständig durch den Betroffenen. Auch die Kessler-Zwillinge seien während ihrer letzten Stunden von einer Ärztin und einem Juristen begleitet worden, die nach dem Tod die Polizei verständigten und die entsprechenden Dokumente vorlegten. Der Todestag scheint nicht spontan gewählt worden zu sein – wie die Abendzeitung München berichtet, erhielt das Blatt zuvor noch die persönlich ausgestellte Kündigung des Zeitungsabonnements der Schwestern. Ursprünglich sei darauf der 20. November als Kündigungsdatum ausgeschrieben gewesen – das Datum wurde aber mit einem Kugelschreiber durchgestrichen und zum 17. November geändert.

Die beiden 89-jährigen Show-Legenden waren ihr ganzes Leben lang unzertrennlich. Der Gedanke, ohne einander weiterzuleben, schien ihnen wohl unmöglich zu sein. Schon vor ein paar Jahren hatten sie testamentarisch verfügt, dass sie auch nach ihrem Tod nicht getrennt werden wollen. "Im Tode vereint. So hätten wir es gern", verrieten sie im April 2024 gegenüber Bild. Ihr Wunsch war es, eingeäschert und dann zusammen in einer Urne beigesetzt zu werden – gemeinsam mit ihrer bereits 1977 verstorbenen Mutter und ihrem früheren Familienpudel Yello.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alice Kessler und Ellen Kessler bei der Circus Krone Premierengala in München, 25. Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alice und Ellen Kessler im Jahr 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Alice Kessler und Ellen Kessler bei "Event Prominent" im Hotel Grand Elysée in Hamburg, 25. März 2012

Anzeige