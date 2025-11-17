Klartext: Sind Kim Virginia und Nikola offiziell getrennt?

Das Chaos um die Ehe von Reality-TV-Star Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (29) erreicht neue Höhen. Während Kim sich derzeit allein in Dubai um das gemeinsame Zuhause und die drei Hunde kümmert, ist Nikola offenbar ohne Vorwarnung abgereist. Laut Berichten soll er entweder bei seiner Familie in Deutschland oder Serbien sein. Auf Instagram beantwortete Kim die Frage eines Fans zu ihrem Beziehungsstatus und gestand: "Da ich mit Nikola in der ganzen Zeit wirklich 0,0 Kontakt hatte und er abrupt gegangen ist, weiß ich leider wirklich momentan nichts. Ich stehe komplett in der Schwebe und wenn ich eure Nachrichten so lese, können da einige mitfühlen."

Die Verwirrung bei ihren Followern scheint groß, Kim selbst spricht von einer belastenden Unklarheit. "Man funktioniert. Manche Tage sind besser und manche schlechter, aber generell hängt irgendwie immer eine schwarze Wolke über einem… vor allem, weil nichts geklärt ist." Kim betonte, sie wisse nur das, was auf den Netzwerken zu sehen sei: "Ich habe nur das gesehen, was ihr auf Social Media seht." Zudem kursieren Vorwürfe, sie habe Nikola betrogen – das bleibt bislang unbestätigt. Mit Blick auf die Zukunft formulierte sie einen Wunsch: "Ich hoffe immer noch, dass das einfach eine emotional unüberlegte Aussage aus dem Affekt war und er nicht wirklich über Social Media eine Ehe beendet, weil dann ist das auch nicht der Mann für eine Zukunft mit mir."

Privat hatten Kim und Nikola zuletzt immer wieder mit Distanz und Missverständnissen zu kämpfen. Schon vor den aktuellen Aussagen hieß es aus ihrem Umfeld, Nikola halte sich wieder in Deutschland auf – eine Nachricht, die Kim sichtlich getroffen hat. Im Alltag stützt sie sich nach eigenen Worten auf Routinen mit den Hunden und die Hilfe von Freundinnen und Freunden, die in Dubai an ihrer Seite sind. Nikola dagegen sucht offenbar Nähe zur Familie.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025