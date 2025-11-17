Kelly Ripa und Mark geben ihren erwachsenen Kids kein Geld

Kelly Ripa (55) und Mark (54) haben in ihrer Sendung "Live with Kelly and Mark" für Gesprächsstoff gesorgt. Während sie eine Liste mit "10 großen Anschaffungen, die Ruheständler oft bereuen" durchgingen, blieben sie bei einem Punkt hängen: Geld an erwachsene Kinder geben. Das Moderatoren-Duo, das mit Michael, Lola und Joaquin drei Kinder hat, machte unmissverständlich klar, wie sie es handhaben – und zwar gemeinsam vor laufender Kamera in New York. "Macht das nicht", warnte Kelly eindringlich. Mark legte nach und witzelte direkt: "Manchmal, wenn wir uns etwas Neues kaufen, schaue ich sie an und sage: 'Ich gebe gerade euer Erbe aus'." Und für alle, die noch Zweifel hatten, folgte der Nachsatz: "Ich gebe ihnen nichts. Macht euren eigenen Haufen."

Zuvor hatten die beiden mit einem Augenzwinkern über andere kostspielige Posten auf der Liste gesprochen. Boote? "Viele Ausgaben" und "viel Wartung", bemerkte Mark, der zuvor Resorts und Wohnmobile vorgelesen hatte. Prompt flammte bei Kelly ein Wunsch auf: "Ich will dieses Wohnmobil. Und ich habe das Gefühl, zu unserem 30. Hochzeitstag kommt er zu mir." Als das Thema auf Geld für erwachsene Kinder schwenkte, wurde es wieder ernst. Kelly verglich es mit einem Mechanismus, der schwer rückgängig zu machen ist: "Es ist wie eine streunende Katze füttern. Widersteht dem Impuls, ich sage es euch." Auf dem weiteren Zettel standen auch teure Autos, kostspielige Instrumente und Whirlpools. Kelly riet vom Hot Tub ab: "Klingt gut, und dann brichst du dir beim Reinfallen die Hüfte. Klingt gefährlich." Mark hielt dagegen: "Whirlpools sind ab und zu schön."

Abseits der Finanzphilosophie verbindet Kelly und Mark eine lange gemeinsame Geschichte. Kennengelernt haben sich die beiden 1995 am Set der Seifenoper "All My Children", wo der Schauspieler vorsprach, um Kellys Serien-Love-Interest zu werden. Die Chemie war sofort da, und keine zwölf Monate später brannten sie in Las Vegas durch. Die TV-Stars, die seit Jahrzehnten zusammen vor der Kamera harmonieren, feiern im Mai 2026 ihren 30. Hochzeitstag. Zuhause ist die Familie längst eingespielt: Die drei Kinder sind inzwischen erwachsen und in Interviews sprechen Kelly und der Riverdale-Darsteller immer wieder darüber, wie wichtig ihnen Nähe, Humor und klare Ansagen im Alltag sind.

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Oktober 2024

Instagram / instasuelos Kelly Ripa (m) mit ihren Kindern, 2023

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, 2022

