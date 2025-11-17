Dijana Cvijetic ging wegen Aleks Petrovic "durch die Hölle"

Der Shitstorm rund um Aleksandar Petrovics (34) Verhalten in der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. nimmt noch nicht ab. Nun meldet sich eine andere Dame zu Wort: Dijana Cvijetic (31) war im Jahr 2019 zusammen mit Aleks bei Love Island und erlebte dort ebenfalls, dass er ihr "Nein" nicht akzeptieren wollte. "Ich musste wegen dieses Menschen jahrelang durch die Hölle gehen", gesteht die Schweizerin emotional im Interview mit YouTube-Interview mit Sanijel Jakimovski.

Als sie ihn damals in der Show nicht näher kennenlernen wollte, habe er das nicht akzeptiert. Er habe sie daraufhin bloßgestellt und ihre Aussagen und Gefühle als lächerlich abgestempelt. "Alles, weil er nicht damit klargekommen ist, dass ich kein Interesse an ihm hatte", erinnert sich Dijana. Das habe auch nach "Love Island" nicht aufgehört. "Ich habe vieles davon heruntergeschluckt oder verdrängt, aber ich merke auch heute noch: Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen", gesteht sie. Ganze drei Jahre lang habe Aleks öffentlich gegen sie gehetzt – das habe nicht nur die Blondine, sondern auch ihre Familie belastet. Sie habe ihn per Telefon sogar gebeten, damit aufzuhören, daraufhin habe er ihr aber versichert, dass er sie weiter fertigmachen werde. Verhalten, das die Reality-TV-Darstellerin als den Inbegriff eines "toxisch maskulinen Mannes" bezeichnet.

Während das Netz schockiert von dem ist, wie sich der 34-Jährige in der aktuellen Ausstrahlung zeigt, meldete er sich inzwischen selbst zu Wort. In einem Instagram-Statement äußerte sich Aleks zu den schockierenden Szenen und der Resonanz der Fans. "Ich zeige mich einsichtig! Ich muss mich für mein Verhalten entschuldigen und mich selbst akzeptieren, auch wenn ich rückblickend nicht stolz auf mein Verhalten bin", betonte er und kündigte an, "stärker zurückzukommen".

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Imago Collage: Dijana Cvijetic und Aleksandar Petrovic

Anzeige Anzeige

Imago Dijana Cvijetic bei der LOVE ISLAND VIP Kino-Preview im Cinenova in Köln

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar