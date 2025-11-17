Trennung offiziell: Die Details zu Edda & Michas Liebes-Aus

Jetzt ist es endlich offiziell: Schon bevor das Sommerhaus-Wiedersehen der Gewinner Edda Pilz (24) und Michael Klotz (27) online geht, bestätigt RTL, dass die beiden kein Paar mehr sind. Und das schon seit fünf Monaten! Nach ihrem Sieg sei das Ex-Paar noch gemeinsam in den Urlaub geflogen, am Gepäckband habe die Blondine dann aber den Schlussstrich gezogen. "Aus meiner Sicht habe ich es irgendwann dann halt einfach endlich geschafft, mich aus dieser Verbindung zu lösen. Das war ja auch keine Beziehung mehr, das war einfach nur noch eine emotionale Abhängigkeit. Ich bin einfach froh, dass ich es geschafft habe, da rauszukommen", erklärt sie im Gespräch mit Frauke Ludowig (61).

Während Edda ihre Ex-Beziehung im Nachhinein als "Traumabindung" und "toxisch" bezeichnet, sieht Micha sich nicht als Täter, sondern als Opfer ihrer öffentlichen Anfeindungen. Vor allem ihre Behauptungen, er würde Lügen über sie erzählen, will er in dem Gespräch nicht auf sich sitzen lassen. "Ich habe überhaupt keine Lügen in die Welt gesetzt, weil du interessierst mich nicht mehr! Du juckst mich gar nicht mehr!", betont er aufgebracht. Face to Face findet das finale Gespräch nach der Show übrigens nicht statt – auf Eddas Wunsch hin wurde Micha aus einem Nebenraum über einen Bildschirm dazugeschaltet. Offen bleibt die Frage, wieso sie über Monate ein Geheimnis aus ihrem Beziehungs-Aus gemacht haben. "Wir wollten die Sendung nicht spoilern. Das tut mir auch leid, aber wir hatten da ja auch vertragliche Pflichten. Das war meine erste große TV-Show, dann direkt mit einer Trennung verbunden. Da war ich mir auch unsicher", erklärt Edda gegenüber Bild.

Während sich die beiden ehemaligen Ex On The Beach-Kandidaten auch nach ihrer Trennung vor der Kamera nicht einig werden können, ist inzwischen auch im Netz der Rosenkrieg zwischen ihnen entfacht. Während Edda nun behauptet, der Sommerhaus-Co-Star sei sexuell eher an Männern als an Frauen interessiert, teilte Micha öffentlich ein Video, in dem sich Edda durch schwulenfeindliche Aussagen in kein gutes Licht rückt. Ob der Streit zwischen ihnen bald ein Ende finden wird, bleibt abzuwarten – wenigstens die Gewinnsumme, die sie im Sommerhaus abräumten, teilten sie gerecht untereinander auf.

RTL Edda Pilz und Michael Klotz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

