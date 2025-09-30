Das ist das Geheimnis von Gloria Estefans langjähriger Ehe

Gloria Estefan (68) und ihr Ehemann Emilio feiern in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: 47 Jahre Ehe. Ihren Hochzeitstag am 2. September zelebrierten die beiden Musiker mit liebevollen Botschaften auf Instagram. Gloria veröffentlichte ein Foto einer handgeschriebenen Notiz von Emilio, die neben einem kleinen, goldenen Herz auf einem Tisch lag und schrieb dazu: "Einer der vielen Gründe, warum ich dich so sehr liebe!" Auch Emilio teilte einen Foto-Rückblick auf ihren Hochzeitstag im Jahr 1978 und bedankte sich in seiner Botschaft für die gemeinsame Reise und die Familie, die sie aufgebaut haben.

Das Geheimnis ihrer erfolgreichen und langlebigen Beziehung verriet Gloria kürzlich in der "Jennifer Hudson Show". Dort erklärte sie, dass Lachen eine entscheidende Rolle spiele. "Er bringt mich jeden Tag zum Lachen, manchmal sogar, ohne es zu beabsichtigen, er ist ein sehr lustiger Typ", schwärmte sie von ihrem Liebsten. Sie beschrieb ihn zudem als "etwas vergesslich und ein wenig verrückt", was den gemeinsamen Alltag offenbar nie langweilig werden lässt.

Gloria und Emilio, die sich 1975 bei einer Jam-Session kennenlernten und später gemeinsam die erfolgreiche Band Miami Sound Machine gründeten, teilen nicht nur ihre Leidenschaft für Musik, sondern auch eine tiefe Wertschätzung füreinander. Laut Gloria sind Respekt und die Bereitschaft, an der Beziehung zu arbeiten, zentrale Faktoren für ihren Erfolg. Gemeinsam haben sie zwei Kinder, Nayib und Emily, die ebenfalls künstlerische Wege eingeschlagen haben.

Getty Images Emilio und Gloria Estefan im Mai 2025

Getty Images Emilio Estefan und Gloria Estefan, Musiker

Getty Images Emilio Estefan und Gloria Estefan im April 2025