Monatelang pausiert: Tori Spelling leidet unter Krankheit

Tori Spelling (52) meldet sich nach wochenlanger Funkstille mit einem ehrlichen Gesundheits-Update zurück – und erklärt, warum sie seit dem 16. Dezember fast nur im Bett lag. In der neuesten Folge ihres iHeartRadio-Podcasts "misSPELLING" vom Mittwoch, 7. Januar, erzählt die Schauspielerin, dass sie eine geplante Moderation in Las Vegas gemeinsam mit Brian Austin Green (52) absagen musste. "Ich weiß, ich war lange abwesend, und das lag an meiner Krankheit", sagte Tori. Die 90210-Ikone spricht von einem Monat, in dem sie kaum aufstehen konnte, und davon, wie sehr ihr das Sprechen mit ihren Hörerinnen und Hörern gefehlt hat. Sie verspricht, ihre Community weiter auf dem Laufenden zu halten – trotz anhaltender Beschwerden.

Im Detail schildert Tori, dass sie mit ständig wiederkehrenden Nebenhöhlenentzündungen und Bronchitis kämpfte, die sich einfach nicht lösen wollten. "Es war eine richtig schlimme Nebenhöhlenentzündung und nichts hat geholfen, Antibiotikum nach Antibiotikum", erklärt sie. Laut Tori arbeiten Ärztinnen und Ärzte daran, ihre "richtig verstopften" Nebenhöhlen zu befreien, zusätzlich holt sie sich Unterstützung bei einer alternativen Heilerin, die ihr bereits nach einer massiven Schimmelbelastung ihrer Familie 2023 zur Seite stand. Die Feiertage liefen in diesem Jahr also völlig anders: Tochter Stella übernahm die Deko, besorgte Geschenke und sorgte dafür, dass Sohn Beau an Weihnachten strahlen konnte. Den Jahreswechsel versuchte Tori zwar mit den Kindern zu feiern, doch noch vor Mitternacht musste sie wieder ins Bett. "Es ist frustrierend, das Gefühl zu haben, wichtige Momente verpasst zu haben", sagt sie. Trotzdem blickt sie nach vorn: "Es ist ein neues Jahr und ich werde wieder gesund."

Abseits der Diagnose gibt Tori auch Einblicke in ihr Innenleben. Sie nennt ihren Podcast eine Herzensangelegenheit, weil sie dort Geschichten teilen, Menschen interviewen und sich ihren Fans nah fühlen kann. Die Mutter von fünf Kindern – Liam, Stella, Hattie, Finn und Beau – betont, dass sie mental und emotional klar sei, ihr Körper aber "schließlich versagt" hat, weil sie sonst nie anhalte. Die Schauspielerin spricht nur selten ohne Humor über sich selbst, doch diesmal überwiegt die Dankbarkeit: für die Unterstützung ihrer Kinder, für die Treue ihrer Hörer und für die vielen Nachrichten, die sie durch den Krankheitsmonat getragen haben. Am Ende verabschiedete sie sich mit den Worten: "Ich hoffe, bald zurück zu sein und mehr Tori-Geschichten zu teilen. Ich liebe euch."

Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin

Getty Images Tori Spelling, März 2025

Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin