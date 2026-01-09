Parasit: Antonia Hemmer hat einen ungebetenen Gast im Bauch

Antonia Hemmer (25) meldet sich aus ihrem Urlaub in Asien – doch ganz unbeschwert scheint die Reise nicht zu verlaufen. Wie die Influencerin auf Instagram verrät, hat sie sich einen ungebetenen Gast eingefangen: den Darmparasiten Giardia Lamblia. "Das stand nicht auf meiner Bingo-Card für 2026..." schreibt sie in ihrer Story und erklärt weiter, dass die Testergebnisse kurz vor dem Schlafengehen über ihre Mutter bei ihr eingetroffen seien. "Ich hab einfach einen Parasiten in mir, aber ich wusste es. Seit Wochen sage ich jeden Tag 'irgendwas stimmt mit mir nicht' und jetzt macht einfach alles Sinn", schreibt Antonia. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland wartet bereits eine Behandlung mit Antibiotikum auf sie, was ihrer Mutter bereits vom Gesundheitsamt mitgeteilt wurde.

Trotz der Diagnose zeigt sich Antonia überraschend gelassen und nimmt die Situation mit Humor. Gemeinsam mit ihrer Freundin Anna Rossow (37), mit der sie im Urlaub ist, scherzt sie am nächsten Morgen über ihren Mitbewohner. "Guten Morgen von uns dreien. Also von Anna, mir und meinem Parasiten", wünscht sie ihrer Community. Auf die Frage, ob der Parasit schon einen Namen habe, antwortet die TV-Bekanntheit augenzwinkernd mit "Maria de Santa Cruzo". Zudem äußert sie sich erleichtert darüber, endlich die Ursache für ihre Beschwerden zu kennen: "Jetzt weiß ich, woher meine Müdigkeit kommt, woher mein Völlegefühl kommt, woher mein aufgeblähter Bauch seit Wochen kommt." Sie fügt optimistisch hinzu: "Jetzt kann man das auch richtig behandeln."

Abgesehen von ihrem unfreiwilligen blinden Passagier läuft bei Antonia derzeit alles nach Plan. Erst vor wenigen Tagen hatte die Influencerin ihren Umzug angekündigt: Gemeinsam mit ihrem Partner packt sie die Kisten und lässt Köln und Frankfurt hinter sich. Zu Beginn des neuen Jahres teilte sie voller Vorfreude mit ihrer Community: "Es ist offiziell! Tschüss Köln und Frankfurt! Wir ziehen einfach zum 1. Februar in unser Traumhaus mit Pool!" Ihre Begeisterung sprang sofort auf die Fans über, die mit Kommentaren und Glückwünschen nicht geizten.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-Star und Influencerin

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Realitystar

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und ihr Freund vor ihrem neuen Haus