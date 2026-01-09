Auch diese beiden Stars sind dieses Jahr bei "Let's Dance"

Die Tanzfans können sich auf zwei besonders schillernde Neuzugänge bei Let's Dance freuen: In der kommenden, 19. Staffel der RTL-Show wird laut Bild nicht nur Schlagerliebling Ross Antony (51) über das Parkett wirbeln, sondern auch Ninja-Warrior-Star Joel Mattli seine Sportschuhe gegen glänzende Tanzschuhe tauschen. Die neue Staffel soll Ende Februar oder Anfang März starten und damit den Freitagabend bei RTL wieder in eine große Live-Party verwandeln. Während Joel vom Sender inzwischen offiziell als Kandidat bestätigt wurde, berufen sich erste Meldungen zu Ross auf Informationen der Zeitung. Fest steht: Beide bringen reichlich Bühnenerfahrung, Körperkontrolle und Showtalent mit – beste Voraussetzungen, um das Teilnehmerfeld ordentlich aufzumischen.

Joel, der aus der "Ninja Warrior"-Arena bekannt ist, hält einen Weltrekord im Stangenflug und gilt als einer der spektakulärsten Athleten des Formats. Statt Hindernis-Parcours heißt es für ihn nun Cha-Cha-Cha und Langsamer Walzer. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Tanzshow meldet sich der Schweizer überglücklich zu seiner Teilnahme: "Ich habe das selber früher immer mit der Familie geguckt und jetzt selbst dabei zu sein, ist wirklich ein Traum." Ross hat seine Fanbasis bereits vor Jahren mit der Casting-Show Popstars erobert, als er 2001 mit Giovanni Zarrella (47) in der Band Bro’Sis landete und mit dem Hit "I Believe" die Charts stürmte. Heute füllt der Entertainer mit Schlagershows Hallen, moderiert TV-Formate und gilt im deutschen Fernsehen als Garant für schrille Kostüme, lautes Lachen und jede Menge Energie.

Zuletzt wurde außerdem bekannt, dass mit Anna-Carina Woitschack (33) und Gustav Schäfer (37) zwei Musiktalente das Aufgebot der Tanzshow verstärken. Die Sängerin, die vor allem aus dem Schlagerbereich bekannt ist, erfüllt sich mit der Teilnahme an "Let's Dance" nach eigenen Worten einen lang gehegten Traum. Auch Gustav, bekannt als Drummer der Band Tokio Hotel, wagt sich aufs Parkett und zeigt sich gespannt auf das Abenteuer fernab von Schlagzeug und Bandalltag. Schon zuvor wurden außerdem Comedian Simon Gosejohann (50), GZSZ-Darsteller Jan Kittmann, Nadja Benaissa (43) von den No Angels und Sonya Kraus (52) als Teilnehmer genannt. Influencerin Vanessa Borck (29) stand als erste fest und startete ihre TV-Karriere erst 2023.

