Kein Kinderwunsch: Darum fror Jennette McCurdy Eizellen ein

Jennette McCurdy (33) hat in der Mittwochsfolge vom 7. Januar im Podcast "Call Her Daddy" mit Alex Cooper (31) überraschend offen über ihre Familienplanung gesprochen. Die Autorin des Bestsellers "I’m Glad My Mom Died" machte klar: Sie wolle derzeit keine Kinder bekommen und fühle sich mit dieser Entscheidung wohl. Gleichzeitig verriet die frühere Nickelodeon-Darstellerin, dass sie im September 2025 in Los Angeles ihre Eizellen einfrieren ließ – ein Schritt, den sie aus Vorsicht ging, weil sie nicht wisse, ob sich ihr Wunsch eines Tages ändern könnte. Auch ihr Freund sei in die Überlegungen eingebunden gewesen.

Im Gespräch erklärte Jennette, dass sie lange das Gefühl gehabt habe, viele Menschen wüssten früh, ob sie Kinder wollen, und hielten an dieser Linie fest. Für sie selbst gelte: "Ich weiß, dass ich jetzt keine Kinder will. Ich bin aber offen dafür, es irgendwann zu wollen", sagte sie im Talk. Sie schilderte zudem den medizinischen Ablauf: Nachdem ein erster Arzt ihr den Prozess als "schrecklich" und "furchtbar" dargestellt hatte, wechselte sie die Praxis. Eineinhalb Jahre später habe sie sich bei einem anderen Team deutlich sicherer gefühlt und den Schritt gewagt. Rückblickend sei der Prozess "sehr unkompliziert" verlaufen, erzählte sie. Eine Krankenschwester habe sie täglich zu Hause unterstützt, was vieles erleichtert habe. Mit ihrem Freund habe sie das Thema besprochen; beide wollten aktuell keine Kinder, seien aber "offen, ihre Meinung zu ändern", so Jennette.

Jennette wurde als Star aus "iCarly" bekannt, legte später eine Schauspielpause ein und verarbeitete ihre Kindheit und die Beziehung zu ihrer verstorbenen Mutter Debra in ihrem Buch, das weltweit große Aufmerksamkeit bekam. Privat hält die Schauspielerin ihre Beziehungen meist aus der Öffentlichkeit heraus und spricht in Interviews eher über persönliche Grenzen und Heilungsprozesse als über private Pläne. In Talks zeigt sie sich reflektiert, teilt Routinen, die ihr im Alltag Stabilität geben, und betont enge Bindungen zu Freundinnen und Freunden, die sie lange begleiten. Diese differenzierte Offenheit zeigt sich auch in ihren Aussagen zur Familienplanung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennette McCurdy im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Alex Cooper, Podcasterin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennette McCurdy im Juni 2018 in Kalifornien