Hautaufhellungsskandal? Serena Williams' Ehemann ist empört

Serena Williams (44) und ihr Ehemann Alexis Ohanian (42) stehen derzeit im Mittelpunkt einer hitzigen Debatte. Anlass hierfür sind neue Familienfotos von der Hochzeit von Serenas Schwester Venus Williams (45), die die Tennis-Ikone auf ihren sozialen Medien teilte. Darauf trägt die 44-Jährige ein elegantes weißes Kleid, während sie mit ihren beiden Töchtern und ihrem Mann posiert. Doch anstatt die harmonischen Bilder zu genießen, mutmaßten einige Nutzer online, die Sportlerin habe ihre Haut aufgehellt. Alexis reagierte empört, postete die Bilder auf X erneut und verteidigte seine Frau scharf: "Wo sind all die Kommentare von Idioten, die nicht verstehen, wie Fotobeleuchtung funktioniert?", schrieb er auf der Plattform.

Die Vorwürfe, Serena würde ihre Haut bleichen, sind jedoch nicht neu. Bereits in der Vergangenheit sah sich die ehemalige Tennisspielerin solchen Unterstellungen ausgesetzt. 2024 hatte sie dann in einem Instagram-Livestream klargestellt: "An die Hater da draußen: Ich bleiche meine Haut nicht. Es gibt so etwas wie Sonnenlicht, und darin bekommt man unterschiedliche Farbtöne." Auch damals hatte sie die Kritik als lächerlich abgetan, betont, wie sehr sie ihre dunkle Haut liebe, und sich selbstbewusst gegen die Anfeindungen gestellt. Die erneuten Spekulationen sorgten jedoch erneut für Diskussionen über Photoshop, Beleuchtung und den Druck auf Prominente, einem gewissen Schönheitsideal zu entsprechen.

Serena, die 2022 ihre Tennis-Karriere beendete, genießt seitdem die Zeit mit ihrer Familie und lebt ihre Rolle als Mutter und Ehefrau sichtbar aus. Sie und Alexis, Mitbegründer der Plattform Reddit, sind seit 2017 verheiratet und teilen regelmäßig Einblicke in ihr erfülltes Familienleben. Obwohl Alexis als erfolgreicher Unternehmer bekannt ist, hat er sich öffentlich immer wieder als größter Unterstützer seiner Frau positioniert, sowohl in ihrer Karriere als auch im Ruhestand. Die mehrfache Wimbledon-Siegerin gilt als eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten, doch auch abseits des Platzes bleibt sie eine beeindruckende Persönlichkeit, die stolz zu sich selbst steht.

Getty Images Serena Williams und Alexis Ohanian bei den Brand Genius Awards 2018

Instagram / serenawilliams Serena Williams mit Ehemann Alexis Ohanian und den beiden Töchtern, Januar 2026

Getty Images Serena Williams und Alexis Ohanian auf der Met Gala 2019