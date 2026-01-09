Stephen Dürr im Dschungelcamp: Was sagen seine Töchter dazu?

Stephen Dürr (51) zieht ins Dschungelcamp – und das mit voller Rückendeckung seiner Familie. Seit Kurzem ist klar, dass der Schauspieler den Sprung in die TV-Wildnis wagt. Im Gespräch mit Bild verriet Stephen, dass er die Entscheidung sofort mit seiner Familie besprochen habe. "Als ich die Anfrage bekommen habe, habe ich sofort meine Familie gefragt, was sie davon halten", berichtete er. Die Antwort fiel eindeutig aus: Ehefrau Katharina und die beiden Töchter machten ihm Mut. "Und meine beiden Töchter und meine Frau haben gleich gesagt: Bitte geh. Dann bist du ja, wenn es gut läuft, drei Wochen lang im Dschungel. Also los", so Stephen. Und noch etwas kitzelt die drei zu Hause: "Die haben richtig Bock drauf, mich da leiden zu sehen", erzählte der Schauspieler lachend.

Ganz ohne Respekt vor dem Abenteuer reist der TV-Star allerdings nicht an. Der frühere Unter uns- und In aller Freundschaft-Darsteller gab zu, dass bestimmte Situationen seine Laune kippen lassen könnten. Schlafentzug mache ihn dünnhäutiger, dazu wenig Essen – und wenn ihn dann noch Mitcamper nerven, werde es sportlich. Eine Sache würde ihn besonders auf die Palme bringen: Tricksereien bei der Nachtwache. Wer da schummelt und früher abbricht, müsse mit klaren Worten rechnen. Gleichzeitig will Stephen sportlich bleiben, wenn jemand ohne Sterne von einer Prüfung zurückkommt. Seine Vorfreude überwiegt ohnehin: Er wünsche sich "ganz viele Prüfungen" und nennt die Teilnahme "mega". Der Titel? "Und Dschungelkönig ist dann noch so ein Add-on", sagte er Bild.

Schon in der Vergangenheit zeigte Stephen immer wieder Interesse an Reality-TV-Formaten. Bereits vor wenigen Jahren sagte der Schauspieler im Gespräch mit Promiflash: "Also Reality-Formate finde ich schon ziemlich heiß." Damals konnte er sich vor allem weitere Projekte mit Katharina gut vorstellen. "Idealerweise so ein Paar-Format, in dem ich mit Katharina performen kann", erklärte der TV-Star. Grundsätzlich seien Realityshows für die beiden kein Problem gewesen. "Wir gucken das ja alles selber", berichtete Stephen im Interview.

RTL Stephen Dürr, Dschungelcamp-Kandidat 2026

RTL Stephen Dürr, Dschungelcamp-Kandidat 2026

IMAGO / Gartner Stephen Dürr, Schauspieler