Erste Gerüchte: Ist das der Starttermin von "Let's Dance"?

Die Vorbereitungen auf Let's Dance laufen momentan auf Hochtouren. Fans verfolgen gespannt, welche Kandidaten als Nächstes angekündigt werden. Bisher ist das Startdatum der 19. Staffel allerdings noch geheim. Doch auf der Website der Ad Alliance, der Vermarktungseinheit von RTL, lassen sich interessante Informationen finden. Dort wird der 27. Februar als Termin für die erste Show der neuen Ausgabe beschrieben. Außerdem heißt es, dass das Finale am 29. Mai und die Profi-Challenge am 5. Juni stattfinden sollen. Karfreitag pausiert das Live-Format demnach wie gewohnt, stattdessen wird eine Special-Ausgabe ausgestrahlt.

Bislang wurden zehn Kandidaten für die neue Staffel verkündet. Mit dabei sind bekannte TV-Gesichter wie Esther Schweins (55), Jan Kittmann und Sonya Kraus (52). Aus dem Musikbereich wechseln Anna-Carina Woitschack (33), Gustav Schäfer (37), Ross Antony (51) und Nadja Benaissa (43) aufs Tanzparkett. Zudem dürfen sich Fans auf die Influencerin Vanessa Borck (29), den Komiker Simon Gosejohann (50) und den Ninja Warrior Germany-Star Joel Mattli freuen. In den vergangenen Staffeln kämpften immer 14 Teilnehmer um den glitzernden Pokal – Fans dürfen also noch auf vier weitere Verkündungen gespannt sein.

In der Jury sitzen wie gewohnt Joachim Llambi (61), Motsi Mabuse (44) und Jorge González (58), während Daniel Hartwich (47) und Victoria Swarovski (32) die Moderation übernehmen. Seit 2006 flimmert die Tanzshow über die Bildschirme der Republik und kann sich bis heute über stattliche Quoten freuen. Llambi erklärte im vergangenen Jahr gegenüber DWDL, woran das liegen könnte. Seiner Meinung nach stecke das gute Teamwork der Juroren, Stars und Profitänzer hinter dem Erfolg: "Wir sind so unterschiedlich, aber auch so gut eingespielt. Wir sind freundschaftlich verbunden, können uns alles sagen und sind uns nachher auch nicht böse."

RTL / Stefan Gregorowius Die Jury von "Let's Dance"

RTL Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow"

Getty Images Joachim Llambi und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"