Joachim Llambi fragt seine Fans zum "Let's Dance"-Cast aus

Momentan gibt es täglich Ankündigungen zum neuen Cast von Let's Dance. Das ist nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Juroren eine spannende Zeit. Joachim Llambi (61) teilte am Donnerstag ein Foto der ersten sechs Kandidaten auf Instagram und fragte seine Fans: "Jetzt reden wir Klartext: Wer hat echtes Talent, Disziplin und den Willen, sich Woche für Woche zu steigern? Und wer verwechselt Tanzen noch mit rhythmischem Spazierengehen?" Der für seine ehrliche Art bekannte Wertungsrichter möchte die ungeschönten Meinungen der Zuschauer wissen, betont jedoch, dass sie "gnadenlos – aber fair" zu Sonya Kraus (52), Simon Gosejohann (50), Jan Kittmann, Nadja Benaissa (43), Esther Schweins (55) und Vanessa Borck (29) sein sollen.

Die Reaktionen der Community fallen überraschend euphorisch aus. "Der Cast ist bisher so super ausgewählt. Kandidaten, die wirklich Bock haben und sich anstrengen werden. Sie haben alle Potenzial", heißt es in einem Kommentar. Ein User jubelt über ein mögliches verbales Kräftemessen: "Ich freue mich schon auf das Duell Llambi gegen Gosejohann. Das wird ein Fest mit flotten Sprüchen und Daniel Hartwich mittendrin." Tänzerisches Talent vermutet eine Followerin bei dem Komiker allerdings nicht: "Mit Gosejohann sehe ich eher den Spaziergänger. Mal schauen, wie er sich entwickelt."

Neben den sechs Promitänzern stehen bereits einige weitere Teilnehmer der RTL-Show fest. Sängerin Anna-Carina Woitschack (33), Schlagzeuger Gustav Schäfer (37), Ninja Warrior Germany-Star Joel Mattli und Schlagerstar Ross Antony (51) wurden ebenfalls als Kandidaten bestätigt. Einen genauen Starttermin für die 19. Staffel des Erfolgsformats hat der Sender noch nicht angekündigt, auch wenn Fans gespannt auf die Info warten.

Instagram / joachim_llambi Joachim Llambi, Juror bei "Let's Dance"

Getty Images Simon Gosejohann bei den 22. Comedy Awards in Köln 2018

Instagram / gustavschaefer Gustav Schäfer, Schlagzeuger der Band Tokio Hotel