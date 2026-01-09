Nicole Belstler-Boettcher schießt gegen Mitcamper Gil Ofarim

Kurz vor dem Start des neuen Dschungelcamps knallt es schon heftig zwischen zwei künftigen Bewohnern: "Marienhof"-Star Nicole Belstler-Boettcher (62) und Sänger Gil Ofarim (43). Während sich die Promis gerade auf ihren Abflug nach Australien vorbereiten, verpasst Nicole ihrem baldigen Mitcamper eine echte Breitseite. "Wie er da gelogen hat, das finde ich ganz übel", erklärt sie im Gespräch mit Bild. Gemeint ist Gils Antisemitismus-Skandal aus dem Jahr 2021. "Man kann doch nicht lügen und riskieren, dass jemand seinen Job verliert. Und es ist erst zwei Jahre später herausgekommen. Das ist ein No-Go", legt Nicole nach. Für Gesprächsstoff in der Lagerfeuerrunde scheint also definitiv gesorgt.

Zur Erinnerung: Gil hatte damals in einem Video einem Hotelmitarbeiter Antisemitismus vorgeworfen. Der Mann wurde beurlaubt, der öffentliche Aufschrei folgte prompt. Zwei Jahre später dann die Kehrtwende vor Gericht: Gil räumte überraschend ein, die Geschichte erfunden zu haben. Kurz vor seinem Einzug ins Dschungelcamp gibt sich der Musiker nun kleinlaut und geläutert. Gegenüber RTL erklärte er: "In der Zeit, in der ich von der Bildfläche weg war, hat sich vieles geändert in meinem Leben." Er wolle im Camp "authentisch" sein und eine neue Seite von sich zeigen. "Ich kann nicht in die Vergangenheit gehen und Dinge ungeschehen machen. Was ich nur machen kann, ist aufstehen und von vorne anfangen." Während Fans in sozialen Netzwerken hitzig debattieren, wächst auch die Spannung, wie offen die Stars das Thema im Camp wohl verhandeln werden.

Nicole selbst reist mit einer frischen Schramme ins Abenteuer: In einer Instagram-Story erzählte die Soap-Darstellerin, sie sei im Dunkeln über ihren Hund gestolpert und mit dem Kopf gegen die Wand geprallt – Ergebnis: ein blaues Auge, das laut ihr aber nicht schmerzt. Abseits des Trubels um Gil zeigt die TV-Bekanntheit damit ihren trockenen Humor und nimmt das Missgeschick sportlich. Der Musiker wiederum ist nicht nur als Sänger bekannt, sondern stand auch als Schauspieler vor der Kamera und hat zwei Kinder. In Australien treffen damit nun eine routinierte Seriendarstellerin und ein Popstar mit bewegter Vergangenheit aufeinander – zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die vor einem Millionenpublikum beweisen wollen, wie sie mit Druck, Mangel an Komfort und den Tücken des Camp-Alltags umgehen.

Collage: RTL, RTL Collage: Nicole Belstler-Boettcher und Gil Ofarim

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

Barbara Insinger / Future Image Nicole Belstler-Boettcher, Schauspielerin