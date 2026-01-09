Aleks Petrovic bezeichnet Emmy als "wahren Schmetterling"

Aleksandar Petrovic (34) sorgt wieder für Gesprächsstoff: In einer aktuellen Instagram-Story greift der Reality-TV-Star seine viel diskutierte Schmetterlings-Metapher auf – nur diesmal mit neuer Hauptfigur. Während die finale Folge von Temptation Island VIP, in der sich Vanessa Nwattu (25) von ihm trennte, noch nachwirkt, postet Aleks den Trailer zur neuen Staffel von #CoupleChallenge, an der er gemeinsam mit seinem Bruder Marko teilnimmt. Mit Blick auf Mitstreiterin Emmy Russ (26) fragt Aleks provokant: "Ist [Emmy] der wahre Schmetterling?" Außerdem stichelt er gegen die anderen Kandidaten: "Auf jeden Fall gab es einige Motten in dem Camp, die dort genauso gehetzt und gelegen haben, wie in den peinlichen TikTok-Lives!"

Der Hintergrund: In der "Temptation Island VIP"-Finalfolge flehte Aleks seine damalige Verlobte Vanessa an, sich nicht von ihm zu trennen. Er betonte, erkannt zu haben, dass er emotional nicht für sie da gewesen sei, und erklärte, konkrete Schritte unternehmen zu wollen, um "schneller auf diese emotionale Ebene zu kommen". Sein Flehen blieb jedoch erfolglos: Vanessa beendete die Beziehung. Aleks wollte das aber offenbar nicht akzeptieren: "Ich bin verlobt – mit dem König der Schmetterlinge. Vanessa, das bist du. Ich habe dich wie eine Motte behandelt, und das habe ich hier realisiert." Die ungewöhnliche Wortwahl brachte ihm im Netz reichlich Spott ein.

Auf Social Media kreuzen sich die Wege der drei Realitystars seit Wochen. Aleks wird schon länger eine Romanze mit Emmy nachgesagt, und auch die beiden Frauen lieferten sich in den vergangenen Wochen immer wieder Sticheleien. Zuletzt stellte sich Emmy öffentlich vor Aleks, nachdem dessen Gefühlsausbruch nach dem Temptation-Finale zum Ziel von Hohn wurde. In ihrer Instagram-Story kritisierte sie, dass Vanessa sich über Aleks' Tränen lustig gemacht habe – was ihrer Meinung nach im Widerspruch zu Vanessas eigenen Aussagen über den eigenen Schmerz nach der Trennung stehe. "Du musst schon dabei bleiben. Bist du jetzt gebrochen oder findest du das sogar selber lustig?", schimpfte sie.

Instagram / emmyruss Aleks Petrovic und Emmy Russ bei Fame Fighting, Oktober 2025

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

IMAGO / Future Image Emmy Russ, September 2025