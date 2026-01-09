Caroline von Hannover trauert um Ex-Mann Philippe Junot (85)

Es gibt traurige Nachrichten aus dem Umfeld von Caroline von Hannover (68): Ihr erster Ehemann Philippe Junot ist am 8. Januar 2026 in Madrid gestorben. Der Investmentbanker wurde 85 Jahre alt und starb laut Familie friedlich, umgeben von seinen Liebsten. Caroline, die den gebürtigen Franzosen 1978 in Paris heiratete, war nur zwei Jahre mit ihm verheiratet, bevor die Ehe 1980 geschieden und später kirchlich annulliert wurde. Die Nachricht machte seine Tochter Victoria öffentlich, die auf Instagram eine bewegende Bilderreihe teilte und damit den Verlust ihres Vaters bekanntgab.

In ihrem Post schrieb Victoria: "Mit schwerem Herzen gebe ich den Tod meines Vaters bekannt. Er ist am 8. Januar 2026 in Madrid nach einem langen, schönen und abenteuerlichen Leben friedlich im Kreise seiner Familie verstorben." Sie beschrieb Philippe als "Großvater von drei, fast vier Enkelkindern" und als eleganten Gentleman, der seine Familie zum Lachen brachte und ihnen die Welt zeigte. "Ein schwieriges Kapitel, das nun zu Ende geht, aber wir werden weiter lächeln, leben und lachen, so wie er es sich für uns alle gewünscht hätte", betonte sie.

Caroline und Philippe hatten sich in Paris kennengelernt, als Caroline dort ein Philosophiestudium begann. Ihre standesamtliche Trauung fand am 28. Juni 1978 statt, einen Tag später folgte die kirchliche Zeremonie. Nach dem Ende der Ehe ging Caroline ihren Weg im Fürstenhaus weiter, gründete ihre Familie und führte ihr Leben zwischen Monaco und Hannover. Privat gilt sie als loyale Stütze für ihre Liebsten und hält Familienthemen meist diskret. Philippe blieb seinerseits der Familie verbunden und genoss die Zeit mit seinen Enkelkindern – Erinnerungen, die seine Töchter nun in ihren Fotos und Worten bewahren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Caroline von Hannovber und Philippe Junot , 1978

Anzeige Anzeige

Getty Images Caroline von Hannover im Mai 2023

Anzeige Anzeige