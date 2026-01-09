Katie Price hat ihre Beziehung mit JJ Slater wohl beendet

Katie Price (47) hat sich von JJ Slater getrennt – nach fast zwei Jahren Beziehung ist Schluss. Die Reality-TV-Ikone beendete die Romanze, nachdem sie erkannt hatte, dass sie mit dem früheren "Married At First Sight UK"-Teilnehmer keine gemeinsame Zukunft sehe. Das berichten übereinstimmend Insider gegenüber der Daily Mail. Die Probleme der Beziehung sollen sich in den vergangenen Wochen zugespitzt haben, als Risse der Liebe "zu offensichtlich" geworden seien. JJ soll bereits seine Koffer gepackt haben und zurück nach Essex gezogen sein.

Hinter den Kulissen war die Lage offenbar länger angespannt. Während Katie öffentlich betonte, alles sei stabil, wuchsen laut Umfeld die Zweifel. "Katie hat seit einiger Zeit gehadert", zitiert das Newsportal eine Quelle. Die Mutter von fünf Kindern hatte zwischenzeitlich sogar über Nachwuchs mit JJ gesprochen, doch am Ende blieb es nur bei den Plänen. Auch Hochzeitsfantasien, die der Unternehmer in Interviews nicht versteckte, zerschlugen sich. JJ soll von der Entscheidung enttäuscht sein.

Bereits vor rund sechs Monaten stand die Beziehung der beiden auf wackeligen Beinen. Damals berichtete ein Insider gegenüber Closer: "JJ hat genug von all dem Drama." Hintergrund waren damals vor allem Katies finanzielle Probleme und ihr Leben im Chaos nach dem Auszug aus ihrer viel diskutierten "Mucky Mansion". Der Unternehmer soll damals ein Ultimatum gestellt haben. "JJ hat ihr erklärt, dass sie endlich Verantwortung für ihre Finanzen übernehmen und ihr Leben in den Griff bekommen muss – sonst haben sie keine echte Chance zusammen", hieß es aus dem Umfeld der Reality-TV-Ikone.

IMAGO / Cover-Images Katie Price und JJ Slater, März 2024

Mediennummer: 46632147 JJ Slater und Katie Price im Januar 2025

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024