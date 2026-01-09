Amanda Seyfried begeistert in "Das Testament der Ann Lee"

Amanda Seyfried (40) sorgt mit einem neuen YouTube-Trailer für Aufsehen: In "Das Testament der Ann Lee" verkörpert die Schauspielerin die faszinierende Gründerin der Shaker-Sekte – eine Frau, die für Geschlechter- und soziale Gleichheit predigte und von ihren Anhängern verehrt wurde. Das Historien-Musical von Regisseurin Mona Fastvold läuft bereits in ausgewählten Kinos und startet bundesweit am 23. Januar. Gedreht wurde teils im opulenten 70mm-Format, das einige Kinos auch zeigen. An Amandas Seite sind Thomasin McKenzie und Lewis Pullman (32) zu sehen, außerdem wirken Stacy Martin, Tim Blake Nelson und Christopher Abbott (39) mit.

Der Film verbindet historische Erzählung mit Musik und Tanz und taucht tief in die Ekstase und Mühen von Anns utopischem Anspruch ein. Über ein Dutzend traditioneller Shaker-Hymnen wurden für das Werk neu arrangiert und als energiegeladene Bewegungssequenzen inszeniert. Die Choreografien stammen von Celia Rowlson-Hall, die schon bei "Vox Lux" für markante Bilder sorgte, während Daniel Blumberg mit neuen Songs und einem Score die spirituelle Kraft der Gemeinschaft untermalt. Searchlight Pictures hat den offiziellen Trailer veröffentlicht, in dem Seyfried als unerschütterliche Anführerin die Richtung vorgibt und die Gemeinschaft zu rituellen Gesängen und Tänzen antreibt.

Amanda Seyfried, die einem breiten Publikum mit Mamma Mia! und "Les Misérables" als Stimme und Leinwandpräsenz vertraut ist, setzt hier erneut auf eine Rolle, in der Gesang und Darbietung verschmelzen. Doch wie stand es eigentlich um eine Fortsetzung von "Mamma Mia!"? Vor Kurzem hatte Amanda in einem Interview mit dem Magazin People für neue Hoffnung gesorgt und klargemacht, dass sie ihren Traum von einem dritten Teil nicht aufgegeben hat: "Ich werde weiter für diesen Film kämpfen, bis ich blau im Gesicht bin."

Getty Images Amanda Seyfried, 2024

Getty Images Amanda Seyfried bei der Premiere von "The Testament of Ann Lee"

Imago Sophie Sheridan, gespielt von Amanda Seyfried, mit Tagebuch in einer Szene aus "Mamma Mia!" (2008)