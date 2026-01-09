Kristen Stewart und Dylan Meyer turteln auf Premiere in L.A.

Kristen Stewart (35) und ihre Ehefrau Dylan Meyer (38) sorgten gemeinsam für Aufsehen auf dem roten Teppich der Premiere von Kristens Regiedebüt "The Chronology of Water" in Los Angeles. Das Paar, das seit April letzten Jahres verheiratet ist, erschien Händchen haltend und strahlend vor den Kameras. Nach sechs Jahren Beziehung gaben sie sich im April in Los Feliz das Ja-Wort, und Kristen sagte dazu nur: "Ich habe das verrückteste Jahr meines ganzen Lebens erlebt." Besonders beeindruckte die Schauspielerin in einem modernen Look: Sie trug einen schwarzen Badeanzug kombiniert mit weit geschnittenen Hosen und betonte so ihren Rücken. Die Premiere ihres Films, der auf den Memoiren von Lidia Yuknavitch basiert, war ein Erfolg und lockte zahlreiche Gäste an.

Unterstützt durch prominente Produzenten wie Ridley Scott (88), wird der Film, der bereits bei Kritikern punkten konnte, ab diesem Freitag in den USA zu sehen sein. Neben der Arbeit an ihrem eigenen Projekt überraschte Kristen zudem mit der Aussage, dass sie an einem möglichen Remake des Twilight-Franchises interessiert wäre – der Filmreihe, mit der sie 2008 ihren Durchbruch feierte. "Ich würde es liebend gern neu anpassen", erklärte sie enthusiastisch gegenüber ET. Während Kristen auf dem roten Teppich als frischgebackene Regisseurin gefeiert wurde, rückte auch die private Seite der Hollywood-Frau in den Fokus. Mit Dylan ist sie seit Jahren nicht nur liiert, sondern auch kreativ verbunden: Die Autorin und Produzentin ist ihre Partnerin hinter den Kulissen, mit der sie gemeinsame Projekte entwickelt.

Vor ihrer Ehe mit Dylan sorgte Kristen immer wieder mit ihren Beziehungen zu prominenten Musikerinnen und Schauspielern, darunter St. Vincent (43), für Schlagzeilen, hielt ihr Liebesleben dabei aber lieber im halbprivaten Rahmen. Nun wirkt das Paar, das sich 2013 am Set des Films "American Ultra" kennengelernt hat, bei Auftritten auffallend vertraut. Zwischen all den beruflichen Plänen – von neuen Serienprojekten bis hin zu möglichen Vampir-Rückkehrträumen – scheint der gemeinsame Alltag von Kristen und Dylan der ruhige Gegenpol zu sein, in dem sie nach Premieren, Festivals und Awardshows wieder ankommen können.

Getty Images Kristen Stewart und Dylan Meyer bei der Premiere von "The Chronology of Water" in Los Angeles

Getty Images Kristen Stewart und Dylan Meyer im März 2022

Backgrid Dylan Meyer und Kristen Stewart in Los Angeles

